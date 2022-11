Thu giữ hàng trăm bộ thuốc lá điện tử và tinh dầu không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh Vape Hair, số 54 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/11, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Tây Hồ phối hợp Công an phường Yên Phụ, Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh Vape Hair, số 54 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở kinh doanh đang bày bán 130 bộ máy hút thuốc lá điện tử (Vape, Pod); 140 lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.

Tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ, chứng minh nguồn gốc hàng hoá nhưng chủ kinh doanh không xuất trình được. Theo thống kê ban đầu giá trị hàng hoá khoảng hơn 50 triệu đồng.

Được biết, chủ cơ sở kinh doanh là Đào Duy Hưng (sinh năm 1989 ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Để hoạt động kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, cơ sở này treo biển làm tóc thời trang nhưng thực chất là bán thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử không nguồn gốc xuất xứ. Đây là loại hàng hoá nguy hại, ảnh hưởng tới sức khoẻ người sử dụng nhưng hiện nay giới trẻ thường hay sử dụng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, kiểm đếm, niêm phong số tang vật và giao cho Đội Quản lý thị trường số 9 tạm giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm đếm, lập biên bản thu giữ tang vật.

