Phát hiện hộ kinh doanh chứa hơn 2 tạ cá hồi, bào ngư, bắp bò... không rõ nguồn gốc

Cụ thể, triển khai thực hiện Công văn số 472/TCQLTT-CNV ngày 4/4/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) về việc triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022, qua công tác quản lý địa bàn, vào lúc 9 giờ ngày 15/4/2022, Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Minh Quân 320, địa chỉ 66/20 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hộ kinh doanh Minh Quân 320.

Đây là điểm kinh doanh thực phẩm đông lạnh cung cấp cho các quán ăn uống trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Qua kiểm tra, hộ kinh doanh Minh Quân 320 có kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có thông tin thể hiện trên bao bì, nhãn hàng hóa; không có ngày sản xuất, hạn sử dụng; không có thông tin về công bố thực phẩm; không có đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa; hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tang vật vi phạm là 225kg thực phẩm đông lạnh gồm đuôi heo, vú heo, thịt bò vụn, cá hồi phi lê, đuôi bò, bắp bò, bào ngư, râu bạch tuộc, sủi cảo, trân châu dừa dạng viên...

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa. Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://tienphong.vn/phat-hien-ho-kinh-doanh-chua-hon-2-ta-ca-hoi-bao-ngu-bap-bo-khong-ro-nguon-...Nguồn: https://tienphong.vn/phat-hien-ho-kinh-doanh-chua-hon-2-ta-ca-hoi-bao-ngu-bap-bo-khong-ro-nguon-goc-post1431978.tpo