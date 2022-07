Giá vé máy bay Tết Dương lịch 2023 và Tết Quý Mão cao ngất ngưởng

Trên website của các hãng bay đã bắt đầu mở bán vé giai đoạn Tết Quý Mão 2023. Cụ thể, khách hàng đã có thể mua vé cho hành trình bay giai đoạn 12/1 đến 20/1/2023 (khoảng từ 21 đến 29 tháng Chạp).

Đáng chú ý, giá vé dao động từ 4 đến 7,5 triệu đồng/khứ hồi, cao hơn nhiều so với dịp Tết 2022, thậm chí có những chặng giá vé tăng gấp đôi. Đây là tình hình đã được dự báo trước, do giá nhiên liệu cho vận tải hàng không tăng cao hơn đáng kể so với năm 2021.

Khảo sát tại website của Vietjet Air, hành khách có thể đặt vé máy bay trong giai đoạn cao điểm Tết 2023, từ khoảng ngày 16/1/2023 (25 tháng chạp) đến 26/1/2023 (mùng 5 tháng giêng), với hàng loạt chuyến bay đang được mở bán. Riêng ngày 16/1/2023 có tổng cộng 22 chuyến bay được mở bán chiều từ TP HCM đi Hà Nội với giá vé thấp nhất là 2,288 triệu đồng/chặng và cao nhất là 3,69 triệu đồng/chặng (chưa bao gồm thuế, phí).

Bamboo Airways cũng mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2023 chặng TP HCM - Hà Nội với giá thấp nhất 2,69 triệu đồng/chặng và cao nhất tới 7,398 triệu đồng/chặng (chưa gồm thuế, phí). Nếu tính cả thuế phí thì giá vé cao nhất có thể lên tới cả chục triệu đồng/chặng.

Chặng TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, giá vé khứ hồi rẻ nhất là 4,5 triệu đồng của Vietjet với nhiều giờ bay khác nhau trong ngày. Nếu bay với Bamboo Airways và Vietnam Airlines khách hàng phải trả từ 4,8 - 5,5 triệu đồng.

Nếu bay từ TP Hồ Chí Minh về Huế, khách hàng sẽ phải trả từ 4,3 triệu đồng (Vietjet Air) đến 4,9 triệu đồng (Bamboo Airways và Vietnam Airlines) cho chuyến bay khứ hồi.

Hành khách từ TP Hồ Chí Minh muốn về Quảng Bình phải trả tiền vé từ 4,5 triệu đồng (Vietjet Air, Bamboo Airways) đến 6 triệu đồng (Vietnam Airlines).

Chặng TP Hồ Chí Minh - Vinh, giá vé của Vietjet Air là 6 triệu đồng khứ hồi. Nếu bay với Bamboo Airways và Vietnam Airlines, khách hàng phải trả 6,3 - 6,8 triệu đồng cho chuyến khứ hồi.

Hành khách bay từ TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng có thể mua vé rẻ nhất với giá 6,3 triệu đồng/khứ hồi. Giá vé của Bamboo Airways và Vietnam Airlines là 6,5 - 7 triệu đồng.

Dịp Tết năm nay, lượng hành khách đi lại dự báo cũng tăng cao hơn. Tuy nhiên giá vé này còn có thể thay đổi 1 - 2 tháng trước Tết, tùy thuộc vào kế hoạch tăng/giảm chuyến bay từ các hãng.

Nếu so với thời điểm Tết 2022, mức giá này đang cao gấp 2 lần. Giá vé máy bay tăng cao do giá xăng dầu tăng cao. Xăng ZA1 từ mức giá 85 USD nay đã lên 160-170 USD/thùng.

Chị Nguyễn Thị Định, một nhân viên phòng vé máy bay tại Hà Nội cho hay, nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Đặc biệt, dịp hè và tết là hai thời điểm bùng nổ của ngành hàng không, do đó giá vé các hãng đồng loạt tăng lên khá cao. “Nếu có kế hoạch đi lại, mọi người nên chủ động đặt vé sớm để mua được vé hợp lý” - chị Định nói.

