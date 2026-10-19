Ở Lai Châu, thú vị người trồng 1.000 cây gỗ quý làm quà cho con gái, người nhân giống tạo sinh kế cho dân vùng cao

Từ thú chơi bonsai đến trồng 1.000 cây gỗ quý làm kỷ niệm

Trong khuôn viên gia đình ông Đỗ Xuân Thủy, ở bản Xin Chải (phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu), cây Bách xanh tán xòe rộng, xanh sum suê vươn mình bên bể cá Koi đắt giá.

Ông Thủy bảo, người ta biết đến Bách xanh vì chất gỗ thơm nức, quý hiếm.

Nhưng mấy ai nghĩ, một cây Bách xanh sống, khi được uốn nắn thành bonsai lại mang vẻ đẹp thuần khiết, độc đáo đến thế.

"Trồng Bách xanh cạnh bể cá Koi vừa tạo nét hoang sơ của núi rừng, vừa tạo điểm nhấn cho sân vườn.

Loài cây này lá xanh quanh năm, nếu chăm sóc bài bản hoàn toàn có thể trở thành dòng bonsai đặc trưng, mang thương hiệu riêng của Lai Châu" - ông Thủy hào hứng.

Chuyện Bách xanh đi vào đời sống theo những cách không ai ngờ tới chẳng phải hiếm ở vùng đất này.

Ông Đỗ Xuân Thủy, ở bản Xin Chải (phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu) trồng Bách xanh cạnh bể cá Koi của gia đình. (Ảnh: Lý Hùng)

Tại xã Bình Lư (Lai Châu), anh Nguyễn Tuấn Anh từng "mê mệt" loài cây này sau khi tậu 2 chậu bonsai Bách Xanh Garden về ngắm.

Ngày con gái chuẩn bị bước vào lớp 1, thay vì mua những món quà đắt tiền, anh nảy ra ý định chẳng giống ai, đó là mua liền 1.000 cây Bách xanh giống về trồng làm kỷ niệm.

"Con đi học lớp 1 thì cây cũng bắt đầu đọt mới. Bách xanh là cây lâu năm, 10 năm, 20 năm nữa khi con thành thiếu nữ, khu vườn này sẽ là kỷ niệm vô giá. Nếu sau này thu hoạch có giá trị kinh tế thì tốt, nhưng quan trọng nhất, đây là của để dành, là dấu mốc của gia đình" - anh Tuấn Anh trải lòng.

Một người vì đam mê Bách xanh trồng làm cảnh, một người cha mua 1.000 cây làm "của để dành" cho con.

Những câu chuyện đời thường ấy phản ánh một bước chuyển quan trọng: Bách xanh - loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IIA) đang đi vào đời sống cư dân bằng những giá trị hoàn toàn mới.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, ở xã Bình Lư (Lai Châu) trồng 1000 cây Bách xanh làm kỷ niệm cho con gái chuẩn bị vào lớp 1. (Ảnh: Lý Hùng)

Bí quyết từ vườn ươm Bách xanh tại bản Mào Phô

Để có được hàng ngàn cây giống Bách xanh cung ứng ra thị trường, thủ phủ Tả Lèng phải mất nhiều năm miệt mài thử nghiệm.

Tại bản Mào Phô, cơ sở Bách Xanh Garden đang sở hữu khoảng 20 cây Bách xanh mẹ cổ thụ, được chăm sóc nghiêm ngặt. Đây chính là "nhà máy sản xuất hạt giống" cho cả vùng.

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, ông Đinh Hồng Dương – người gây dựng Bách Xanh Garden, chia sẻ: "Những mùa gieo hạt đầu tiên, tỷ lệ nảy mầm thấp thảm hại. Cây con cứ nhú lên được vài phân là héo rũ vì thối rễ, không hợp giá thể hoặc dư độ ẩm.

Phải trải qua nhiều mùa thử nghiệm, chỉnh từng khâu thu hoạch hạt, phối trộn đất, che sáng đến kỹ thuật tưới, chúng tôi mới nắm chắc được quy luật phát triển của nó".

Đến nay, trên diện tích 3ha, trong đó khu vườn ươm rộng hơn 2.500m², mỗi năm Bách Xanh Garden của ông Dương xuất bán ra thị trường hơn 3,5 vạn cây giống đạt chuẩn.

Bách xanh núi đá thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Lý Hùng)

Cơ sở đã được cơ quan Kiểm lâm địa phương cấp mã số cơ sở trồng đối với Bách xanh núi đá.

Cây giống từ đây tỏa đi khắp trong và ngoài tỉnh. Một số cây được tiếp tục nuôi làm cây cảnh quan; những cây có đặc điểm phù hợp về gốc, thân, cành được tuyển chọn, tạo tác theo hướng bonsai.

"Bách xanh quý thì càng phải tìm cách nhân bản lên. Muốn bảo tồn tốt nhất thì phải chủ động nguồn giống.

Khi chủ động được nguồn giống, người dân có thể trồng trên đất mình, các công sở, trường học có thể trồng tạo cảnh quan, người yêu cây nuôi bonsai... thì tự khắc số lượng loài cây quý này sẽ tăng lên gấp bội" - ông Dương khẳng định.

Nhân giống Bách xanh gắn với du lịch trải nghiệm

Bách xanh núi đá (Calocedrus rupestris) thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, việc đóng cửa rừng bảo vệ thuần túy xưa nay vốn gặp không ít áp lực. Bài toán đặt ra cho Lai Châu hiện nay là: Làm sao để người dân vừa giữ được cây quý, vừa có thu nhập sống khỏe trên chính mảnh đất của mình?

Ông Lý Văn Vượng - cán bộ kiểm lâm địa bàn nhấn mạnh: "Bách xanh sinh trưởng chậm, lại “khó tính” không chịu được ngập úng và đòi hỏi điều kiện sinh thái khắt khe. Việc chủ động nguồn giống rõ nguồn gốc pháp lý là bước ngoặt.

Tuy nhiên, muốn nhân rộng thành vùng nguyên liệu sinh kế cho dân thì bắt buộc phải khảo sát kỹ thổ nhưỡng, trồng thử nghiệm bài bản trước khi mở rộng diện tích".

Đồng quan điểm, ông Hoàng Văn Phưởng - Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng cho biết, địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn để "khoa học hóa" những kinh nghiệm ươm giống thực tế từ Bách Xanh Garden.

“Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là giữ những cây đang có mà phải tạo thêm được nguồn giống để tiếp tục gây trồng. Thực tế tại Bách Xanh Garden cho thấy từ nguồn cây mẹ đã có thể thu hạt, ươm và tạo ra số lượng khá lớn cây giống.

Những kinh nghiệm thực tế này cần tiếp tục được nghiên cứu một cách khoa học để từng bước xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp” – Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng nhấn mạnh.

Bách xanh là loài cây gỗ quý, có mùi hương đặc trưng. (Ảnh: Lý Hùng)

Theo ông Phưởng, nếu có quy trình kỹ thuật phù hợp, câu chuyện có thể vượt ra ngoài phạm vi một vườn ươm.

Người dân có đất và điều kiện sinh thái thích hợp có thể tham gia gây trồng. Những cây có tố chất được nuôi làm bonsai; cây khác phát triển thành cảnh quan.

Các cơ sở đủ điều kiện có thể tham gia sản xuất cây giống. Một chuỗi giá trị từ cây mẹ - hạt giống - vườn ươm - cây giống - vùng trồng - cây cảnh quan - bonsai - sản phẩm từ nguồn nguyên liệu gây trồng hợp pháp có thể từng bước hình thành.

Không dừng lại ở việc bán cây giống hay làm bonsai, chính quyền xã Tả Lèng đang ấp ủ một hướng đi táo bạo hơn, đó là biến vườn Bách xanh thành sản phẩm du lịch nông nghiệp trải nghiệm, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nằm ở địa hình vùng cao hùng vĩ, sở hữu những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp cùng khí hậu mát mẻ quanh năm, Tả Lèng có đầy đủ lợi thế để thu hút du khách.

Một mô hình du lịch sinh thái Bách xanh sẽ cho phép du khách không chỉ ngắm nhìn những cây Bách xanh trưởng thành, mà còn được tự tay tham gia vào chuỗi trải nghiệm: Thu hái hạt, ươm mầm, chăm sóc cây con và tự tay trồng một cây Bách xanh làm kỷ niệm.

"Chúng tôi muốn du khách khi đến Tả Lèng không chỉ đi ngắm cảnh rồi về, mà còn được sống trong câu chuyện hồi sinh một loài cây quý. Khi bảo tồn gắn chặt với dịch vụ du lịch, thu nhập của bà con sẽ tăng lên rõ rệt" - ông Phưởng hào hứng chia sẻ.

Chuyện 1.000 cây Bách xanh của anh Tuấn Anh hôm nay chỉ là những mầm cây nhỏ bé. Nhưng 10 năm, 20 năm nữa, khi cô con gái bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, đại ngàn Tả Lèng sẽ có thêm một vạt rừng Bách xanh ngát phủ bóng.

Hành trình hồi sinh loài cây gỗ quý Bách xanh trên đất Lai Châu không bắt đầu từ những dự án “đao to búa lớn”.

Nó bắt đầu từ tư duy mới của cán bộ kiểm lâm, từ bàn tay lao động kiên trì của người làm vườn ươm và từ khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người dân vùng cao. Khi cây Bách xanh sống đẻ ra tiền, đại ngàn Lai Châu sẽ lại xanh một màu xanh vĩnh cửu.