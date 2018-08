Nuôi 2.000 "cục bông" di động, lãi 20 triệu/tháng

Chủ Nhật, ngày 19/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Từ những kiến thức về nghề nuôi thỏ mà mình tự học được, ông Nguyễn Vũ Ba (48 tuổi, xóm 7, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, Nam Định) đã xây dựng được mô hình nuôi thỏ lên đến 2.000 con, cho hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định lên đến 20 triệu đồng/tháng

Ông Nguyễn Vũ Ba bắt đầu xây dựng mô hình nuôi thỏ New Zealand thương phẩm của mình từ những năm 1997. Ông chọn nuôi thỏ New Zealand bởi đây là loài thỏ khá dễ nuôi, nhu cầu về thỏ thương phẩm của thị trường rất lớn. Mặt khác, nuôi thỏ cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều lần so với các loại vật nuôi khác ở nông thôn.

Những năm đầu khởi nghiệp nuôi thỏ, gia đình ông Ba chỉ nuôi với quy mô nhỏ với khoảng hơn 100 con thỏ. Tuy nhiên, do kinh nghiệm nuôi thỏ và cũng như kỹ thuật nuôi thỏ chưa có nên số thỏ đó chết hàng loạt khiến gia đình ông vô cùng chán nản.

Ông Nguyễn Vũ Ba đang đi kiểm tra đàn thỏ của gia đinh.

“Năm đó tôi đi mua hơn 100 con về nuôi thỏ, một tháng đầu tiên đàn thỏ phát triển rất tốt nhưng sau đó lại chết hàng loạt, còn lại chưa đến 20 con. Bao nhiêu công sức tiền của đổ vào chúng đều tan thành mây khói, lúc đó tôi buồn chán muốn bỏ nghề” ông Ba nhớ lại.

Thất bại lần đầu, ông Ba không nản chí, tiếp tục tham khảo kinh nghiệm nuôi thỏ của các chủ trang trại nuôi thỏ lớn trong và ngoài tỉnh, đồng thời bản thân ông tự mày mò tìm kiếm các tài liệu sách, báo về kỹ thuật nuôi loài tai dài răng hô này. Nhờ đó, việc nuôi thỏ của gia đình ông Ban dần đi vào ổn định và phát triên liên tục.

Khởi nghiệp từ 100 con thỏ New Zealand làm vốn, nhận thấy giống thỏ này cho hiệu quả kinh tế cao, ông tiếp tục mở rộng mô hình. Sau hơn 20 nuôi năm, đến nay quy mô chăn nuôi thỏ thương phẩm của gia đình ông Ba đã lên tới 2.000 con. Trong đó, đàn thỏ mẹ sinh sản luôn duy trì khoảng 200 con và hàng ngàn con thỏ thương phẩm.

Chuồng nuôi thỏ rộng hơn 500m2, được bố trí làm nhiều dãy chuồng khác nhau với hàng trăm ô chuồng nuôi thỏ New Zealand của gia đình ông Nguyễn Vũ Ba.

Với số thỏ đang nuôi này, trung bình mỗi tháng gia đình ông Nguyễn Vũ Ba xuất bán ra thị trường gần 800 kg thỏ thịt thương phẩm. Với giá bán giao động trên dưới 80.000 đồng/1kg, sau khi trừ hết chi phí ông Ba lãi hơn 20 triệu/tháng.

Nói về đầu ra cho sản phẩm thỏ thịt, ông Ba cho hay, hiện gia đình ông đã ký kết đầu ra cho sản phẩm với một công ty của Nhật Bản, tuy có hơi khắt khe nhưng đổi lại đầu ra và giá cả khá ổn định, không phải suy nghĩ nhiều.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Ba cho biết, thỏ New Zealand là một giống thỏ có nhiều ưu điểm như khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, sinh sản nhiều, thịt thơm ngon, hấp dẫn… Trung bình một con thỏ mẹ một năm đẻ được từ 8-10 lứa, mỗi lứa khoảng 6-8 con và thỏ con, nuôi khoảng hơn 4 tháng thỏ thịt đạt trọng lượng 2,3kg là có thể xuất bán được.

Nhờ nuôi 2000 con thỏ mà mỗi tháng gia đình ông Ba lãi hơn 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Vũ Ba khẳng định, so với chăn nuôi gia súc, gia cầm thì nuôi thỏ này có hiệu quả cao hơn, không phải suy nghĩ nhiều, vốn đầu tư cho mô hình cũng không cao quá. Ngoài ra, nuôi thỏ, ông Ba không phải lo đầu ra, có bao nhiêu công ty họ cũng đến tận nhà thu mua hết.

Chia sẻ về kỹ thuật nuôi thỏ, kinh nghiệm nuôi thỏ New Zealand, ông Ba cho biết, để đàn thỏ luôn phát triển tốt thì cần chú ý phòng bệnh cho thỏ, cần tiêm vắc xin cho thỏ mẹ 6 tháng/lần, còn với thỏ con từ 1,5 tháng tuổi sẽ tiêm một lần cho tới khi xuất bán. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn pha các loại vitamin vào nước hoặc thức ăn, để thỏ ăn nhiều, nhanh lớn.

Trung bình một con thỏ mẹ một năm đẻ được từ 8-10 lứa, mỗi lứa khoảng 6-8 con và thỏ con,

Nói về mô hình nuôi thỏ thịt thương phẩm, anh Trần Tuấn Hữu -Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Tây cho biết, hiện nay toàn xã có khoảng 20 hộ nuôi thỏ New Zealand, trung bình mỗi tháng xuất bán khoảng 5 tấn thỏ thương phẩm. Còn về mô hình nuôi thỏ hộ ông Ba thì đây là một trong những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao của xã và mô hình này đang mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi trong xã cũng như trên địa bàn tỉnh.