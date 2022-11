Nóng tuần qua: Rao bán lô 42 chiếc iPhone 14, giá chỉ từ 19 triệu đồng/chiếc

Cục Quản lý Thị trường TP.HCM rao bán lô 42 chiếc iPhone 14

Trong đó, cao nhất là iPhone 14 Pro Max 256GB được niêm yết giá bán là 37,8 triệu đồng và thấp nhất là iPhone 14 128GB với giá 19,8 triệu đồng.

Cụ thể, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh vừa có Thông báo số 2800/TB-QLTT, về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.

Trong số 42 chiếc điện thoại iPhone 14 Series bị thu giữ, đa phần là iPhone 14 Pro Max

Tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02000675/QĐ-XPHC ngày 6/10/22022 của Cục QLTT TP.HCM, gồm 42 cái điện thoại di động thông minh iPhone 14 các loại hiệu Apple, xuất xứ Trung Quốc, chưa qua sử dụng, có dây sạc, không có cục sạc.

Tổng trị giá lô hàng là 1.423.800.000 đồng và giá bán cũng bằng tổng giá trị lô hàng.

Cục QLTT cho biết, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản cần đặt cọc trước số tiền 150 triệu đồng. Người đăng ký mua tài sản phải nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại trụ sở Cục QLTT TP.HCM số 242 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, trong thời gian từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 16/11/2022.

Sau khi xác định người được quyền mua tài sản, Cục QLTT TP.HCM sẽ hoàn lại số tiền đặt trước cho người đăng ký mua nhưng không mua được tài sản.

Vì sao mì ăn liền tôm chua Gấu Đỏ bị Đài Loan "tuýt còi"?

Bộ Công thương vừa có văn bản cho biết, mì ăn liền tôm chua thương hiệu Gấu Đỏ bị phía Đài Loan phát hiện hàm lượng Etylen Oxit không phù hợp.

Theo Bộ này, ngày 15/11/2022, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) kiểm tra lô hàng 500 CTN (945 kg) mì ăn liền tôm chua thương hiệu Gấu Đỏ (Sour-Hot Shrimp Flavor Instant Noodles) của Nhà sản xuất/xuất khẩu Asia Foods Corporatine do doanh nghiệp Qian Foods Enterprise co., Ltd nhập khẩu.

Qua kiểm tra tại cửa khẩu phát hiện hàm lượng Etylen Oxit không phù hợp với tiêu chuẩn. Trong đó, hàm lượng Etylen Oxit được phát hiện lần này không chỉ trên gói gia vị (3,438 mg/kg) mà còn phát hiện cả vắt mì (0,107 mg/kg).

Để giữ uy tín của sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường xuất khẩu, Bộ Công thương đề nghị Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu khẩn trương báo cáo thông tin về các loại sản phẩm thực phẩm.

Bao gồm: Tên sản phẩm, số lượng, lô sản xuất, hạn sử dụng, thị trường xuất khẩu, bản sao hồ sơ tự công bố thực phẩm kèm theo kết quả kiểm nghiệm... do Công ty sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan trong năm 2022 và quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền của Công ty.

Công ty cũng cần báo cáo đánh giá nguy cơ về khả năng xuất hiện Etylen Oxit trong các sản phẩm mì ăn liền do Công ty sản xuất, kinh doanh kèm theo biện pháp kiểm soát tương ứng.

Mặt hàng xa xỉ của Việt Nam sắp xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu yến chính ngạch sang Trung Quốc, khởi động việc xuất khẩu chính ngạch mặt hàng nửa tỷ USD sang thị trường tỷ dân.

Theo Bộ NN&PTNT, hiện cả nước có trên 22.000 nhà nuôi chim yến. Sản lượng yến của Việt Nam khoảng 120 tấn, giá trị trên 500 triệu USD. Ngành yến Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển và tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cao.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, việc ký được Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sẽ giúp ngành yến gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân.

Để tận dụng được cơ hội từ Nghị định thư, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, sau khi hai bên ký xong, Bộ NN&PTNT sẽ giao cho các cơ quan liên quan để tổ chức một hội nghị nhằm thông tin đầy đủ cho các hiệp hội ngành hàng yến, người nuôi yến ở các địa phương trọng điểm về các yêu cầu của thị trường, vấn đề về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm…

Đấu giá loạt điện thoại, đồng hồ siêu sang tại Quảng Ninh

Ngày 17/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết đang làm thủ tục để bán đấu giá 14 điện thoại thương hiệu Vertu và 11 đồng hồ thương hiệu Rolex, Hublot - là các hiện vật của một chủ cửa hàng ở Hạ Long bị thu giữ do không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Tổng số hiện vật trên đều là hàng đã qua sử dụng, được Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đấu giá với mức khởi điểm là hơn 3,9 tỷ đồng.

Trong đó có 2 điện thoại Vertu được định giá là 380 triệu đồng và 420 triệu đồng. Chiếc Vertu được định giá thấp nhất là khoảng 90 triệu đồng, trong khi chiếc đồng hồ được định giá cao nhất là khoảng 350 triệu đồng.

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, hiện đơn vị này đang tiếp tục nhận hồ sơ để lựa chọn tổ chức đứng ra bán đấu giá số điện thoại và đồng hồ có thương hiệu siêu sang trên.

Treo biển hết xăng cả tuần vẫn không tìm được nguồn cung ứng

Tại Hà Tĩnh nhiều cửa hàng đã hết xăng dầu buộc phải ngừng bán hàng. Nguyên nhân được cho là do khan hiếm về nguồn cung.

Riêng tại cửa hàng hàng xăng dầu thị trấn Lộc Hà (tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) đặt biển thông báo "hết xăng, còn dầu”. Vì vậy, nhiều người khi di chuyển vào đây để mua xăng phải quay đi cửa hàng khác vì nhân viên thông báo không có hàng để bán.

Nhiều cửa hàng tại Hà Tĩnh thông báo xăng dầu hết, không còn để bán.

Được biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 229 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Đến thời điểm này, có 8 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã hết hàng, ở các huyện Lộc Hà, Thạch Hà và Cẩm Xuyên.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch - Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Hà Tĩnh - cho biết, tình trạng thiếu, hết hàng tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh này xảy ra từ ngày 8/11 đến nay.

“Hiện toàn tỉnh đã có 8 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã hết hàng. Nguyên nhân chủ yếu là khan hiếm về nguồn cung. Còn qua kiểm tra đến thời điểm này chưa phát hiện được cửa hàng nào có tình trạng "găm hàng", bà Thạch cho hay.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/nong-tuan-qua-rao-ban-lo-42-chiec-iphone-14-gia-chi-tu-19-trieu-dong/chiec-c6a17545.html