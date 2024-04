Nóng tuần qua: Ngân hàng đua nhau thanh lý ô tô với giá siêu rẻ chỉ từ 56 triệu đồng/chiếc

Loạt ngân hàng thanh lý xe ô tô với giá chỉ từ 56 triệu đồng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank thông báo thanh lý lô 22 ô tô chuyên dụng dùng để chở tiền. Những chiếc xe này có xuất xứ từ Thái Lan và Nhật Bản, giá khởi điểm rẻ ngang xe máy, chỉ từ khoảng hơn 56 triệu đồng đến gần 130 triệu đồng/chiếc. Tổng giá khởi điểm cả 22 chiếc là hơn 1,98 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết khách hàng có thể mua riêng lẻ từng chiếc xe, tuy nhiên đơn vị tổ chức đấu giá ưu tiên mua nguyên lô 22 chiếc.

Loạt ngân hàng thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng với giá rẻ, hút nhiều người quan tâm

Không riêng Eximbank, nhiều nhà băng khác cũng đang có nhu cầu thanh lý hàng loạt xe chở tiền nhãn hiệu Mitsubishi Pajero. Ngoài mẫu xe chuyên dụng trên, nhiều mẫu ô tô khác cũng được các ngân hàng rao bán thanh lý với mức giá khá mềm nhằm thu hồi nợ.

Theo những người am hiểu về xe cũ, mặc dù giá rẻ, hàng chất, vững chắc, ko niên hạn, nhưng hiện tại do khâu đăng kiểm được làm khá nghiêm, buộc các xe này phải giữ nguyên két bạc khoang sau nên sẽ là lý do khiến nhiều người dù thích cũng phải cân nhắc.

Ngoài ra, một vấn đề khác mà người mua cần lưu tâm là thủ tục pháp lý tại ngân hàng. Đặc biệt, thủ tục sang tên, chuyển nhượng cũng là vấn đề cần lưu ý. Do khách hàng không phải mua trực tiếp từ các cửa hàng/đại lý phân phối của hãng xe mà mua thông qua ngân hàng nên phải trải qua nhiều bước thủ tục, quy trình. Ví dụ như, xem xe, kiểm định, giá bán, ngân hàng duyệt giá, chủ sở hữu xe cũ đồng ý ký kết hợp đồng.

Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg

Ngày 18/4, đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) thông tin giá cà phê trong ngày đã lên mức 125.000 đồng/kg, tăng khoảng 25.000 đồng/kg so với cuối tháng 3.

Nguyên nhân chính vẫn là do nhu cầu mua quá cao trong khi nguồn cung còn rất ít. Hiện tại, trên thế giới cà phê Việt Nam đang "một mình một chợ" vì các nước như Indonesia, Brazil, Ấn Độ đều chưa vào mùa thu hoạch. Phải đến tháng 7, khi Brazil thu hoạch cà phê, nguồn cung mới cải thiện.

Trong khi đó, trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục nhảy vọt lên mức cao kỷ lục 4.234 USD/tấn cho kỳ hạn giao tháng 5, tăng 229 USD/tấn so với phiên trước.

Đại diện VICOFA cho biết giá cà phê trên sàn London dùng để tham chiếu khi giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, để ra giá xuất khẩu phải cộng thêm 800 - 900 USD/tấn. Tức là nhà mua hàng nước ngoài sẽ phải trả đến 5.000 USD/tấn để mua được cà phê Robusta Việt Nam.

Thiếu máy bay dịp lễ 30-4, các hãng hàng không khắc phục cách nào?

Trong giai đoạn cao điểm nghỉ Lễ 30-4, 1-5 (tính từ ngày 26/4 đến ngày 2/5), các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cung ứng khoảng 900 ngàn ghế trên các đường bay nội địa.

Trong đó các đường bay từ Hà Nội và TP HCM đi đến các địa phương là 657 ngàn ghế; 3,4 ngàn chuyến bay, tăng tương ứng 4,2% về ghế cung ứng và 5,5% về số lượng chuyến bay so với cùng kỳ năm 2023.

Đội máy bay khai thác dự kiến của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn này là 165-170 máy bay, giảm 40-45 máy bay so với cùng kỳ năm 2023.

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đối điện với việc lực lượng vận tải bị thiếu hụt, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp tăng cường tải cung ứng vào giai đoạn nghỉ Lễ 30/4, 1/5.

Về phía các hãng hàng không Việt Nam tìm kiếm, bổ sung máy bay bằng việc thuê ướt các máy bay (thuê máy bay có đội bay) trong giai đoạn ngắn hạn; kéo dài thời gian khai thác đội máy bay, đặc biệt là tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và ban đêm.

Dự kiến, thời gian khai thác máy bay của Vietnam Airlines tăng từ 10 tiếng/máy bay/ngày lên khoảng 11-12 tiếng/máy bay/ngày và Vietjet Air tăng khai thác máy bay từ 12-13 tiếng/máy bay/ngày lên khoảng 13-14 tiếng/máy bay/ngày.

Thủ tướng yêu cầu 'không để thiếu điện'

Tại công điện ngày 15/4, để đảm bảo không thiếu điện trong mọi trường hợp, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công Thương phải tăng kiểm tra, giám sát về quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia. Việc này nhằm đảm bảo hệ thống, gồm các nhà máy điện, hoạt động an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố, bảo đảm cung ứng đủ điện.

Cơ quan này được giao sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 30/4 các cơ chế, chính sách mua bán điện. Trong đó có: cơ chế mua bán trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn; khuyến khích điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu; phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương cùng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN đẩy tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, dự án truyền tải điện từ Lào. Cùng đó, cơ quan này chỉ đạo, giám sát EVN, TKV, PVN thực hiện các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, khí, vận hành ổn định các nguồn điện.

