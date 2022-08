Nóng tuần qua: Giá xăng dầu tại Việt Nam đồng loạt giảm lần thứ 4 liên tiếp

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h ngày 1/8

Tuần qua, theo số liệu của Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng trong nước cao hơn giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore khoảng 208-343 đồng/lít. Giá dầu diesel, dầu hỏa trong nước cũng đang cao hơn thị trường Singapore khoảng 632-847 đồng/lít.

Giá xăng giảm lần thứ 4 liên tiếp

Chính vì vậy, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 1/8 với mức giảm từ giảm 444- 462 đồng/lít đối với xăng, 713-950 đồng/lít đối với dầu. Theo đó sau điều chỉnh giá xăng dầu trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 24.629 đồng/lít, Xăng RON 95 không cao hơn 25.608 đồng/lít, Dầu diesel không cao hơn 23.908 đồng/lít, Dầu hỏa không cao hơn 24.533 đồng/lít, Dầu mazut không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Đây là kì giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng dầu tại Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện gửi Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, TP về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.

Công điện nêu rõ trước diễn biến giá cả các hàng hoá, dịch vụ thiết yếu trong thời gian qua vẫn ở mức cao, Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá đã triển khai nhiều giải pháp giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ; kịp thời trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường để bình ổn, giảm giá mặt hàng xăng dầu trong nước.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành giá, bình ổn giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nhất là việc kiểm soát giá các hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh trong các kỳ điều hành vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá; trong phạm vi, lĩnh vực, thẩm quyền quản lý đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Giá gas tiếp tục giảm mạnh

Chiều 31-7, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết từ ngày 1-8, giá gas City Petro giảm 18.000 đồng/bình 12 kg và giảm 75.000 đồng/bình 50 kg.

Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 451.500 đồng/bình 12 kg và 1.880.500 đồng/bình 50 kg.

Tương tự, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo từ ngày 1-8 giá bán gas Saigon Petro giảm 18.500 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng 430.500 đồng bình 12kg.

Giá gas liên tục giảm

Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết từ ngày 1-8 giá gas 18.000 đồng/ bình 12kg và 67.500 đồng/bình 45kg. Theo đó, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 432.900 đồng/bình 12 kg và 1.623.390 đồng/45 kg.

Công ty Petrolimex Gas Sài Gòn thông báo giá tháng 8 điều chỉnh giảm 18.500 đồng/bình12kg và 72.000 đồng/bình 48kg.

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp gas giảm giá và là lần thứ năm trong năm 2022 giá gas giảm với tổng mức 97.000 đồng/bình 12 kg.

Thu hồi 3 mỹ phẩm trên Shopee chứa hàm lượng thủy ngân vượt mức cho phép

Ngày 30/7, Bộ Y tế cho biết, Cục Quản lý Dược vừa chuyển hồ sơ cho Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương để thông báo cho Công ty TNHH Shopee và các sàn thương mại điện tử yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về 3 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu không bảo đảm chất lượng và vi phạm quy định pháp luật.

3 sản phẩm gồm: Dr Therapy Melasma-Best for spa Night cream (NSX 16/5/2022, HSD 16/5/2025), Dr Therapy Melasma-Best for spa Day cream (NSX 16/5/2022, HSD 16/5/2025); Dr Therapy Melasma-Cream Perfect for spa (NSX 5/1/2021, HSD 4/1/2024).

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Dương đã mua 3 loại mỹ phẩm trên ở sàn thương mại điện tử Shopee và kiểm nghiệm.

Kết quả, cả 3 sản phẩm trên đều chứa hàm lượng thủy ngân vượt mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm.

Siêu thị điện máy giảm giá “sập sàn” lên đến 81% sản phẩm tivi

Để kích cầu mua sắm cũng như tăng doanh thu trong tháng cô hồn, nhiều siêu thị điện máy đã triển khai nhiều chương trình giảm giá sâu, tặng quà khủng mang hay các dịch vụ khuyến mãi mang tên “Tháng cô hồn – Giá hết hồn” dành cho khách hàng tham gia mua sắm vào thời gian này.

Trong đó, mặt hàng được giảm giá sâu nhất phải kể đến các sản phẩm tivi được giảm từ 38-50%, thậm chí một số siêu thị còn giảm đến 70-80% khiến người tiêu dùng không khỏi “choáng váng”.

Loạt tivi giảm giá sốc

Tiết lộ về các mặt hàng tivi giảm giá trong thời gian này, anh Phạm Việt Tiến, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, hầu hết các mẫu giảm giá từ 30-40% đều là hàng sản xuất năm 2020-2021 là hàng mới, được bảo hành 2 năm của nhà sản xuất. Các mẫu tivi mới ra mắt trong năm 2022 chỉ giảm mạnh nhất là 15%.

Nói về các sản phẩm giảm giá trên 50%, nhất là mẫu tivi giảm trên 80%, anh Tiến cho rằng đó đều là hàng đã ra mắt từ 6-8 năm trước và là hàng trưng bày. Khách hàng cần hết sức lưu ý khi chọn mua những sản phẩm này vì model đã quá cũ và đã được sử dụng trong suốt thời gian trưng bày nên tuổi thọ cũng như chất lượng đã giảm, dễ bị hỏng vặt sau khi hết thời hạn bảo hành.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/nong-tuan-qua-gia-xang-dau-tai-viet-nam-dong-loat-giam-lan-thu-4-lien-tiep-c6a8992.html