Nóng nhất trong ngày: Giá vàng tăng như lên đồng; Truy tìm công ty đổ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng ra vỉa hè Hà Nội

Giá vàng ngày 22/4: Tăng “thần tốc” lên mốc không tưởng, bất ngờ với động thái của cửa hàng vàng

Thị trường vàng thế giới và trong nước hôm nay đã chứng kiến “cơn điên loạn” của giá vàng khi liên tiếp thiết lập mức cao nhất mọi thời đại.

Sáng ngày 22/4/2025, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.481,87 USD/ounce, tăng 154 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 109,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng tăng như lên đồng trong ngày hôm nay

Lúc 14h15 chiều 22/4, giá vàng trong nước tăng vọt lên mức 124 triệu đồng/lượng, tăng tới 10 triệu đồng/lượng so với chốt phiên tuần vừa qua. Cao hơn giá vàng thế giới 14,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua và bán của các thương hiệu dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 122-124 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên sáng qua.

Ghi nhận của PV tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong sáng nay, hàng loạt cửa hàng đều thông báo hết vàng. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn kéo đến xếp hàng đông như hội để mua vàng.

Thị phần Tiki gần về 0 trước sức ép TikTok Shop, Shopee

Báo cáo thị trường thương mại điện tử quý I/2025 của nền tảng phân tích dữ liệu Metric cho biết doanh số giao dịch (GMV) của 4 sàn lớn nhất là Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 101.400 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ 2024.

Trong "bộ tứ", TikTok Shop chứng kiến tăng trưởng mạnh nhất, đến 113,8%, giúp thị phần mở rộng lên 35% từ mức 23% cùng kỳ 2024. Shoppe vẫn giữ "ngôi vương" thị trường nhưng thị phần đã thu hẹp còn 62% so với mức 68% hồi quý I/2024. Nguyên nhân do "sàn cam" tăng trưởng GMV chậm hơn, ở mức hơn 29%.

Đáng chú ý, Lazada và Tiki tiếp tục chứng kiến hoạt động thu hẹp, lần lượt giảm 43,5% và 66,6% doanh số. Kết quả, Lazada hiện chỉ còn chiếm 3% thị phần và Tiki đã rất bé để ghi nhận thị phần trong báo cáo của Metric.

Trước đó, trong báo cáo tổng kết năm 2024, công ty tư vấn thương mại điện tử YouNet ECI cho biết Shopee và TikTok Shop lần lượt chiếm 66,7% và 26,9% thị phần giao dịch (GMV) trong 4 sàn thương mại điện tử bán lẻ đa ngành. Trong khi, Lazada và Tiki đến cuối năm ngoái còn nắm lần lượt 5,5% và 0,9% thị phần.

Metric lý giải hai sàn này lép vế do đối diện thách thức từ nền tảng nội dung, chưa tối ưu trải nghiệm người dùng và khả năng tạo hiệu quả kênh bán. Diễn biến thị trường quý I phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển hành vi mua sắm sang các nền tảng giải trí - mua sắm tích hợp của người tiêu dùng Việt Nam.

Truy tìm công ty đổ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng ra vỉa hè Hà Nội

Hàng nghìn hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã hết hạn sử dụng, bị vứt tràn lan trên vỉa hè đường Nguyễn Lân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) gần đây gây xôn xao dư luận. Nhiều người đặt dấu hỏi về nguồn gốc của số sản phẩm này.

Chiều 21/4, ông Trần Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin hàng nghìn hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị đổ tràn lan ra vỉa hè đường Nguyễn Lân mà không qua xử lý theo quy định, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc.

Các sản phẩm là những hộp, lọ còn nguyên vẹn, mang nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh, đã hết hạn sử dụng. Trên bao bì sản phẩm có ghi công dụng hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát, đau thượng vị, trào ngược thực quản do viêm loét dạ dày, tá tràng…

Hàng nghìn sản phẩm vẫn còn nguyên lọ, vỏ hộp được vứt trên vỉa hè. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo thông tin in trên bao bì, sản phẩm do Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M, có địa chỉ tại số 54A, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội chịu trách nhiệm. Đơn vị sản xuất là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bảo Nguyên, có trụ sở tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

"Tuy nhiên, khi công an và chính quyền địa phương đến địa chỉ số 54A, ngõ 192 Lê Trọng Tấn thì được biết đây là nhà dân, không có ai nhận là đại diện công ty nêu trên", ông Trần Xuân Duy thông tin.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh xem đây là hành vi cố ý hay vô tình. Công an cũng đang truy tìm địa điểm hoạt động mới của công ty này vì hiện không rõ đơn vị đã chuyển đi đâu.

Xuất hiện loại quả bé như ngón tay mà giá lên tới 3 triệu đồng/kg

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, chợ online bỗng xuất hiện hàng loạt bài viết quảng cáo bán loại cây lạ. Được biết, đây là chanh ngón tay hay chanh trứng cá hồi.

Chanh ngón tay có tên tiếng Anh là Finger Limedo. Hình thù của quả chanh giống với những ngón tay thon dài của chúng ta. Bên trong là những tép chanh có hình dạng như trứng cá tầm hay trứng cá hồi. Chính vì thế nhiều người còn gọi chúng là chanh trứng cá hồi.

Loại quả này có tên khoa học là Microcitrus Australasica, là một loài thực vật có hoa thuộc họ cam chanh và là một trong 6 loài chanh bản địa của Úc. Được biết, chanh ngón tay mới du nhập vào thị trường Việt Nam được vài năm gần đây và được cho là loại chanh đắt nhất thế giới.

Ở Trung Quốc, loại quả này được nhập khẩu và thường được bán với giá 1100 NDT/kg (hơn 3,6 triệu đồng/kg). Tại Việt Nam, quả chanh ngón tay chưa được bán phổ biến tại các cửa hàng hay siêu thị.

Theo tìm hiểu của PV, trên thị trường mới chỉ xuất hiện người bán cây giống chanh ngón tay với giá từ 150-350 nghìn đồng/cây.