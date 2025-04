Kinh hoàng 3.500 tấn giá đỗ “ngậm” hóa chất tuồn ra thị trường: Đâu là dấu hiệu nhận biết?

Hóa chất làm giá đỗ lớn nhanh như thổi

Vừa qua, Công an Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra 4 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP Vinh và bắt giữ 4 đối tượng là chủ 4 cơ sở sản xuất giá đỗ về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tang vật thu giữ gồm gần 2.000 lu chứa giá đỗ các loại, có tổng khối lượng khoảng 25 tấn giá đỗ. 25 lít dung dịch hóa chất “nước kẹo” (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật liên quan khác.

Hóa chất 6-Benzylaminopurine trong nông nghiệp được sử dụng làm chất kích thích tăng trưởng cây trồng. Chất này giúp cây sinh trưởng và phát triển, ra nhánh, đâm chồi, tăng cường ra hoa và trái cây to hơn nhờ kích thích phân chia tế bào. Chất 6-Benzynlaminopurine không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, chất 6-Benzylaminopurine mà các đối tượng sử dụng tưới vào các lu giá đỗ trong quá trình sản xuất là chất cấm, khi tiếp xúc sử dụng có nhiều tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến xơ phổi, thậm chí tử vong.

Từ năm 2024 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm có sử dụng “nước kẹo” ngâm, tưới giá đỗ.

Cơ quan chức năng phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Người trong nghề tiết lộ cách nhận biết giá đỗ sạch và bẩn

Anh Đ.N.C – một người nghiên cứu thiết bị sản xuất giá đỗ sạch ứng dụng công nghệ cao tiết lộ, có 2 lý do chính khiến các cơ sở sản xuất giá đỗ dùng hóa chất và thuốc kích thích tăng trưởng.

Thứ nhất là vì lợi nhuận. 1kg đỗ thường chỉ được 5-6kg giá, nhưng khi dùng hóa chất thì cho 8-9kg giá.

Lý do thứ hai là rau giá rất dễ làm nhưng cực kỳ dễ hỏng. Ủ rau giá thì không cần đất, chỉ cần không khí và nước. Nhưng khi nước và không khí bị nhiễm khuẩn hay nhiễm bẩn thì rau giá sẽ hỏng. Đối với những người sản xuất công nghiệp số lượng lớn, giá đỗ hỏng sẽ tốn rất nhiều tiền.

Do đó thường các cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ chọn giải pháp dùng hóa chất chống thối, chống hỏng, giúp rau giá tăng trưởng.

Người tiêu dùng có thể nhận biết giá đỗ sạch bằng mắt thường hoặc nếm thử.

Về cách phân biệt, dấu hiệu đầu tiên của giá đỗ sạch là có rễ. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ vì người làm rau giá vẫn có thể cho hóa chất với lượng vừa đủ để rau giá vừa có rễ mà vẫn đảm bảo độ mập.

Để phân biệt đó có phải giá đỗ sạch hay không, bạn có thể nếm thử. Giá đỗ sạch có mùi thơm, vị ngọt như củ đậu, không hề tanh như giá đỗ có hóa chất.

Giá đỗ sạch khi xào nấu sẽ ra rất ít nước. Có thể bảo quản trong tủ mát rất lâu, lên đến 7 ngày trong túi bóng đen mà không bị hỏng.

Người dân cần thận trọng, không mua giá đỗ nghi ngờ nhiễm hóa chất. Hãy lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.