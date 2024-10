Nông dân thu hàng trăm triệu nhờ giá cau quả cao kỷ lục

Những năm trước đây giá cau quả tươi chỉ khoảng 15.000-25.000 đồng/kg thì năm 2024, ngay từ đầu vụ giá cau quả đã tăng cao, có lúc đạt 90.000 đồng/kg.

Theo những nông dân trồng cau ở Giao An, các thương lái trực tiếp đi hái cau cho biết sở dĩ giá cau quả tăng và giữ ở mức cao trong nhiều tháng là do Trung Quốc thiếu nguồn cung nên tăng cường nhập khẩu cau từ Việt Nam

Trao đổi với PLO, ông Hà Văn Dũng (58 tuổi), ở thôn Trô, xã Giao An (Lang Chánh) cho biết cau năm nay được mùa. Giá cau quả đang dao động từ 75.000-90.000 đồng/kg, cao hơn năm trước 2,5- 3 lần.

Ông Dũng cho biết gia đình hiện có khoảng gần 1.000 cây cau cho thu hoạch quả trên diện tích khoảng 5 ha, bình quân 7 kg cau quả/cây.

Với giá bán như hiện nay, sau khi trừ chi phí ông Dũng thu về khoảng 500 triệu đồng. Đây cũng là năm mà ông có doanh thu từ cau quả lớn nhất từ trước đến nay do giá cau tăng kỷ lục.

Theo ông Dũng, từ những năm 2019 ông đã trồng loại cau quả dài, da xanh, hạt đặc, được thương lái Trung Quốc săn lùng, trả giá cao ngất ngưởng.

Đến năm 2026 gia đình ông sẽ có khoảng 10.000 ngàn cây cau cho ra quả, với giá như hiện tại có thể thu về từ 4 đến 5 tỉ đồng/năm. Tính giá hiện tại cứ bán hơn 1 tấn cau có thể mua được 1 cây vàng.

“Vì giá cau quả tăng cao nên hai năm gần đây cũng xảy ra tình trạng trộm cắp cau quả, vì thế gia đình tôi đã phải mua hàng chục mắt camera để chống trộm cắp”, ông Dũng chia sẻ.

Mức giá cau quả chỉ cần giữ ở mức ổn định qua các năm với khoảng 40.000-50.000 đồng/kg là người trồng cũng đã có lãi lớn. Bởi vì theo ông Dũng, cây cau chỉ trồng 1 lần nhưng cho thu hoạch lâu bền, kinh tế.

Cây cau là loại cây dễ tính, chịu hạn, gió bão tốt nhưng sợ lạnh. Tuy nhiên, khí hậu ở Lang Chánh không quá lạnh nên cau cho quả dài, nhẵn đẹp.

Thời điểm hiện tại, cứ mỗi cây cau cho thu gần 1 triệu đồng. Ngoài bán quả, ông Dũng còn ươm cau giống (22.000 đồng/cây), bán mo cau với giá 3.000 đồng/cái.

Mỗi năm người nông dân này thu nhập khoảng 700 triệu đồng từ vựa cau. Vườn cau của ông Dũng cũng tạo việc làm cho 10 lao động, mức lương 200.000 đồng/ngày tại thời điểm thu hoạch.

Trong khi ở xã Giao An, nhiều nông dân trồng cau cùng với ông Dũng từ thời điểm 2019 cũng đã có thu hoạch nhưng chưa nhiều. Theo những nông dân ở đây, năm tới cau sẽ cho thu hoạch số lượng lớn cau quả.

Mặc dù giá cau quả liên tục tăng, nhiều nông dân ở Giao An chưa vội nhận cọc của thương lái, cũng không thu hoạch bán cau non. Họ cho rằng, thu hoạch cau quá non chất lượng sẽ không được như ý.

Trao đổi với PLO, ông Lê Văn Tiến Bí thư Đảng ủy xã Giao An thông tin, trên địa bàn xã có gần 20 ha cau, sản lượng khoảng 13 tấn/năm. Năm nay, giá cau cao từ đầu vụ thu hoạch và tăng dần vào chính vụ khiến người trồng cau rất phấn khởi.

Những năm gần đây, cây cau đã và đang mang lại thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương. Theo ông Tiến, đầu ra của cây cau lại phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc khiến giá cau khó giữ được sự ổn định.

Giá cau đạt mức kỷ lục 90 ngàn đồng/kg, tuy nhiên lãnh đạo địa phương khuyến cáo người dân không ồ ạt trồng cau.

Ông Tiến cũng khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích ồ ạt trồng cau.

