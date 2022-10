Những con gà chỉ bằng nắm tay "gây bão", nườm nượp người đặt mua

Về mặt chuyên môn, Rutin không phải là gà. Nó là con lai giữa chim cút và gà gô, nhưng người ta đã mệnh danh nó là “gà nhỏ nhất thế giới” và biệt danh này vẫn được giữ nguyên trong thời gian qua. Những con gà này có kích thước bằng một nắm tay người trung bình và chỉ nặng khoảng 50 gram. Chúng cũng siêu dễ thương và kích thước của chúng khiến chúng phù hợp với những chiếc hộp tương đối nhỏ đi kèm với đèn, cây cối, cầu thang và thậm chí cả chỗ ngủ giống như ngôi nhà búp bê.

Gà Rutin được đặt tên theo từ rutin, hay vitamin P, một loại flavonoid có trong trái cây họ cam quýt và một số loại thực vật khác, nhưng cũng có trong trứng của loài chim đáng yêu này. Và nói về trứng, những con gà đẻ trứng rất năng suất, điều này chỉ làm tăng thêm sự nổi tiếng của chúng. Tuy nhiên, trứng của chúng thậm chí còn nhỏ hơn trứng cút. Những con gà này đẻ trứng khoảng 300 ngày trong một năm.

Mặc dù phù hợp với điều kiện căn hộ hơn nhiều so với gà bình thường, nhưng với kích thước nhỏ, gà rutin cần được nuôi dưỡng cẩn thận nhiều hơn so với chó mèo. Đối với loại gà này, nhiệt độ đóng vai trò rất quan trọng, nhiệt độ khuyến nghị dao động từ 20 đến 30 độ C đối với gà trưởng thành và từ 35 đến 38 độ đối với gà con.

Sự phổ biến của gà rutin đã tăng vọt trong những năm gần đây, chỉ với một tìm kiếm đơn giản trên Douyin (TikTok) sẽ hiện ra hàng nghìn video từ những người đam mê. Nhiều người trong số đó có các hồ cạn xa hoa hoàn chỉnh với đèn sưởi và đủ loại tiện nghi cho những chú gà.

Loại gà mini này được bán rộng rãi trên các nền tảng mua sắm trực tuyến như Taobao, với nhiều người xếp hàng đợi mua chúng đơn giản vì chúng là thú cưng sành điệu nhất mà tiền có thể mua được.

