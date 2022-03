Nhập lậu gần 10.000 bộ kit test nhanh COVID-19 từ nước ngoài về bán kiếm lời

Theo thông tin từ Tổng Cục quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đội 6 - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Quận Tân Phú, Đội Quản lý thị trường số 14, Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh test COVID-19 thuộc công ty TNHH Thương mại Dịch vụ LK, tại địa chỉ 17A đường Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Qua kiểm tra đã phát hiện 9.455 bộ test COVID-19 ngoại nhập các loại, chưa qua sử dụng, không hóa đơn chứng từ, không có số đăng ký lưu hành, không có giấy phép nhập khẩu, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không thực hiện niêm yết giá bán theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ hàng hóa nêu trên do một người Campuchia giới thiệu cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ LK.

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên và phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Giang: Phát hiện nhiều loại thuốc tân dược hết hạn sử dụng

Đội Quản lý thị trường số 2 (QLTT) đã tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh thuốc tân dược Trần Thị Bích và Hộ kinh doanh Mỹ phẩm, quà lưu niêm, đồ chơi trẻ em Hương Lương tại địa chỉ tại tổ 5, Thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 2 kiểm tra tại hộ kinh doanh thuốc Tân Dược

Tại Hộ kinh doanh bà Trần Thị Bích kinh doanh thuốc tân dược, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các loại thuốc như: Calvit-d; Indomethacin 25MG; CEFORIPIN; Agiroxi; Thuốc ho long đờm cho trẻ em Bisolvon; Best GSV 50ml; Thuốc Motabic; Thuốc OLESOM S; Thuốc APIXODIN đã hết hạn sử dụng từ năm 2021. Lô hàng có tổng trị giá trên 1,6 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính trình Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang để xử lý theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, nhất là các mặt hàng thuốc, vật tư y tế điều trị COVID-19 không để các cơ sở kinh doanh lợi dụng dịch bệnh găm hàng, tăng giá bán gây lũng đoạn thị trường.

