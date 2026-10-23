Người tiêu dùng nếu bị lừa khi mua hàng online nên gọi cho ai?

Chiêu lừa mới khi mua hàng trực tuyến

Đối tượng thông báo sản phẩm vừa nhận thuộc lô hàng lỗi, hàng cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, cần thu hồi gấp. Đáng chú ý, để tạo lòng tin, các đối tượng cung cấp chính xác thông tin đơn hàng như họ tên người mua, tên sản phẩm, thời điểm giao nhận. Những thông tin này khiến nạn nhân lầm tưởng đang làm việc với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đơn vị vận chuyển.

Xuất hiện nhiều chiêu lừa mới khi mua hàng trực tuyến

Sau khi nạn nhân đồng ý trả hàng, đối tượng tiếp tục yêu cầu kết bạn qua Zalo, Telegram, Facebook hoặc chuyển sang một kênh liên lạc khác với lý do để xác minh lệnh hoàn tiền, tạo mã thu hồi hoặc nhận tiền bồi thường.

Tiếp đó, chúng gửi đường link giả mạo, mã QR hoặc hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác trên điện thoại. Khi nạn nhân làm theo, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc quyền truy cập thiết bị có thể bị đánh cắp, tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, lực lượng Công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với mọi cuộc gọi bất thường liên quan đến đơn hàng, hoàn tiền, thu hồi sản phẩm. Khi có yêu cầu trả hàng, cần chủ động kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng thương mại điện tử hoặc liên hệ kênh chăm sóc khách hàng chính thức để xác minh.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP; không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc; không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi và không chuyển tiền để nhận hoàn tiền, bồi thường.

Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần ngừng ngay giao dịch, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản khi cần thiết, lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, lịch sử giao dịch và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Gọi cho ngân hàng xử lý tài khoản là ưu tiên số 1

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu người dân đã chuyển tiền hoặc lỡ bấm vào đường link lạ, cung cấp mã OTP, cần ngay lập tức gọi đến số Hotline hỗ trợ 24/7 của ngân hàng bạn đang dùng (số này thường in ở mặt sau thẻ ATM hoặc trên ứng dụng ngân hàng chính thức), nhằm yêu cầu khóa thẻ, khóa tài khoản khẩn cấp, hoặc chặn các giao dịch đáng ngờ để hạn chế tối đa thiệt hại tài sản.

(Ảnh minh họa)

Sau khi đã bảo vệ tài khoản ngân hàng, người dân cần báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng.

Người dân có thể đến trực tiếp Công an cấp xã/phường/thị trấn hoặc quận/huyện nơi cư trú để trình báo thông tin, nộp chứng cứ để cơ quan chức năng lập hồ sơ điều tra; Gọi 113 (An ninh trật tự) hoặc 069.234.85.60 (Cục Cảnh sát hình sự) là những đơn vị tiếp nhận và hướng dẫn xử lý các vụ việc lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt tài sản.

Hoặc có thể gọi tổng đài Bảo vệ người tiêu dùng theo số 1800.6838 (Bộ Công Thương) giúp hỗ trợ tư vấn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp mua sắm, gian lận thương mại.

Nếu giao dịch diễn ra trên sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Shopee, Lazada, TikTok Shop... yêu cầu hỗ trợ hoàn tiền/trả hàng hoặc đóng băng ví liên kết nếu đơn hàng đó có dấu hiệu lừa đảo.

Nếu nhận hàng bằng phương thức COD (thu tiền hộ), hãy gọi ngay cho tổng đài của bên vận chuyển (Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh...) để yêu cầu dừng chuyển tiền thanh toán cho người gửi.

Người tiêu dùng cần thu thập chứng cứ bằng cách chụp ảnh và lưu lại toàn bộ lịch sử tin nhắn, số điện thoại kẻ lừa đảo, số tài khoản nhận tiền, biên lai chuyển khoản và các đường link gửi kèm. Đồng thời, tuyệt đối không tiếp tục chuyển thêm bất kỳ khoản tiền nào với lý do “để nhận lại tiền bồi thường”, “phí thủ tục hoàn tiền”.

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Các văn bản này quy định rõ: Người bán phải công khai đầy đủ thông tin về chính mình, gồm tên và địa điểm kinh doanh, cùng giấy tờ chứng minh điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện. Người bán cũng phải công khai thông tin về hàng hóa, dịch vụ, gồm chất lượng và các thông tin bắt buộc trên nhãn. Nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm xác thực danh tính người bán, quản lý thông tin, tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng.