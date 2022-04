Người đàn ông chi tiền tỷ để xây “ngôi nhà cho mèo đẹp nhất thế giới”

House of Nekko là một ngôi nhà rộng 300 mét vuông nằm ngay phía bắc Santa Barbara. Nhìn từ bên ngoài trông khá bình thường nên ít ai biết rằng đây có lẽ là ngôi nhà dành cho mèo tuyệt vời nhất thế giới. Với hơn 300 mét đường đi bộ, 15 mét đường hầm, 8 cây cầu, các điểm kiếm ăn treo lơ lửng trên tường, bánh xe hamster và trụ cào khổng lồ..., House of Nekko không giống bất kỳ ngôi nhà nào mà chúng ta từng thấy trước đây.

Năm 1998, khi Peter Cohen, một nhà thầu với năng khiếu nghệ thuật, quyết định mua ngôi nhà ở Santa Barbara cùng với anh trai của mình, anh ta đã từng có ý định sửa chữa nó rồi bán đi để kiếm lời. Điều mà anh ta không tính đến là để tài sản đến với hai chú mèo, anh ta đặt tên là The Black One và The Grey One. Cohen rất yêu thương chúng và ông tiếp tục "trang trí" ngôi nhà trong vài thập kỷ tiếp theo.

Sau khi The Black One bị ô tô đâm và chết, Peter quyết định nhận nuôi thêm một bầy mèo để tiếp tục làm bạn với The Grey One, và gia đình mèo của anh phát triển ổn định trong những năm qua, đến mức anh ta có 24 con mèo sống trong House of Nekko. Anh thường nhận nuôi những con vật mà hầu hết mọi người đều tránh, như mèo con đen hoặc mèo cực kỳ nhút nhát.

Petter Cohen đã lấy cảm hứng để tạo ra House of Nekko từ một cuốn sách anh đọc năm 1995, có tên The Cat’s House (Tạm dịch: Ngôi nhà của những chú mèo), của Bob Walker, kể về một ngôi nhà đầy các khu vui chơi dành cho mèo. Anh ấy cũng làm theo công thức tương tự, biến sàn catwalk cho mèo trở thành yếu tố chính trong nhà của mình vì những chú mèo rất thích chúng, đồng thời tích hợp đường hầm kết nối tất cả các phòng, bệ xem, trụ cào và tất cả những thứ khác mà mèo yêu thích.

Cohen nói với Daily Paws: “Tôi như sống trong thế giới của mèo, luôn có những con mèo xung quanh tôi và ở trên tôi. "

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dan-ong-chi-tien-ty-de-xay-ngoi-nha-cho-meo-dep-nhat-the-gioi-50202225445918964.htm