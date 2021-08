Nếu biết rau dền ở đây được tôn vinh là rau trường thọ bán giá đắt đỏ thì hẳn bạn sẽ không còn bỏ phí cọng nào trên đĩa rau dền luộc ở nhà

Thứ Năm, ngày 26/08/2021

Ở những vùng đất này rau dền được xếp đứng đầu bảng các nhóm rau nhờ những công dụng tuyệt vời của nó.

Rau dền cơm và dền đỏ ở Việt Nam trồng rất phổ biến, được bán với giá rất rẻ và chỉ được coi là thứ rau dân dã. Đây là loại rau mùa hè phổ biến trong các bữa ăn của mọi gia đình, rau có vị ngọt, mát đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể.

Rau dền chứa nhiều khoáng chất có lợi, đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ loãng xương do thiếu hụt canxi..

Bên cạnh đó, rau dền chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp kháng viêm, chống nhiễm trùng cho da. Với đặc tính làm se mạnh mẽ, loại rau này có thể điều trị mụn trứng cá và một số vấn đề về da khác.

Ngoài ra, rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Rau dền đa dạng về chủng loại. Trong đó, phổ biến nhất là các loại như: rau dền đỏ, rau dền cơm, rau dền gai...

Rau dền đỏ: toàn bộ thân lá của loại rau dền này đều có màu đỏ tía, hàm lượng nước cao. Khi rau dền được nấu chín có nước màu đỏ tươi rất hấp dẫn và đẹp mắt. Loại rau dền này chứa phong phú các thành phần dinh dưỡng như: protein, glucid, vitamin và khoáng chất.

Rau dền cơm: với loại rau này thường có hoa ở ngọn. Phần lớn các ngọn non của cây, lá non, thân non đều có thể sử dụng để ăn được. Ngoài ra, những phần rễ, củ, thân cây có thể dùng là thuốc cổ truyền vì thành phần dinh dưỡng ở những vị trí này khá tốt cho hoạt động của cơ thể.

Rau dền gai: loại rau dền này thường mọc ở những nơi hoang dại hay vùng đất bị bỏ hoang. Với loại cây này có khẳ năng chịu hạn, chịu nước tốt đồng thời có khả năng nảy mầm cao trong điều kiện không hoàn toàn thuận lợi.

Mặc dù có nhiều công dụng và chủng loại như vậy nhưng ở Việt Nam rau dền được bán với giá khá rẻ, chỉ 5.000 - 10.000 đồng/bó. Tuy nhiên, loại rau này rất được thế giới ưa chuộng, nhất là vùng Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp. Nó được thế giới ca ngợi là loại rau trường thọ bởi công dụng đứng đầu bảng các nhóm rau bởi thế để mua được một bó rau dền phục vụ bữa ăn người ta phải bỏ ra một cái giá không hề rẻ.

Để không phải bỏ tiền mua rau ở siêu thị, người dân ở những nước này có thể lựa chọn mua hạt giống về tự trồng trong vườn của mình. Giá cả các loại hạt giống cũng khá 'êm ái': 15 USD (khoảng 350.000 đồng) cho 30g hạt.

Tại Nigeria, rau dền cơm được bào chế thành dịch truyền vào máu để thanh lọc máu. Một số trung tâm nghiên cứu trên thế giới còn bào chế rau dền cơm thành loại kem bôi điều trị viêm nhiễm mắt, thuốc động kinh và thuốc chống co giật.

