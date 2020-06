Nắng nóng gay gắt, lịch cắt điện Hà Nội ra sao?

Người dân lo ngại mất điện trong thời điểm nắng nóng cực độ...

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt được dự báo kéo dài trong 10 ngày tới khi nhiệt độ lên tới 38 độ C và cộng hưởng với hiệu ứng đô thị khiến người dân Hà Nội như ngồi trên đống lửa với nỗi lo mất điện, sự cố điện giữa nắng nóng cực điểm, trong khi Việt Nam đang hiện hữu nguy cơ thiếu điện diện rộng.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay, tuy gặp nhiều khó khăn trong cung ứng điện, đặc biệt là sản lượng thủy điện nhưng EVN vẫn đảm bảo đủ điện cho sản xuất kinh doanh.

“Mặc dù, một số nơi có ghi nhận mất điện cục bộ, song tình trạng này được đánh giá là do lượng tiêu thụ điện năng tăng cao đột biến trong một thời điểm nhất khiến quá tải lưới điện gây nên tình trang mất điện”, vị này nói và khuyến cáo, người dân cần sử dụng tiết kiệm điện vào giờ cao điểm để hệ thống được hoạt động ổn định sẽ góp phần đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa nắng nóng.

Nói thêm về kế hoạch cắt điện luân phiên theo định kỳ các khu vực trên địa bàn TP. Hà Nội, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các phương án phục vụ trong cao điểm nắng nóng mùa hè 2020.

Cụ thể, trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp với nhiều đợt nắng nóng sẽ xảy ra trong mùa hè năm nay, cam kết với thời tiết nắng nóng từ 36 độ trở lên, Hà Nội sẽ không cắt điện.

Theo ông Dũng, trong thời gian cao điểm cấp điện, điện lực Hà Nội thường xuyên rà soát tình trạng vận hành của các thiết bị điện, đặc biệt là máy biến áp, các tuyến đường dây mang tải cao và các điểm tiếp xúc trên lưới điện, kịp thời khắc phục các bất thường. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả để giảm áp lực cấp điện của hệ thống.

“Chúng tôi đã quy định trong mùa hè, trừ các sự cố còn khi nhiệt độ trên 36 độ thì toàn thành phố Hà Nội không cắt điện. Riêng sự cố thì không ai có thể biết trước được. Việc xử lý sự cố thì phải xử lý xong trong 2 giờ đồng hồ. Nếu quá thời gian đó phải thông báo cho khách hàng”, ông Dũng nói.

Liên quan đến chủ trương hạ ngầm, ông Dũng cho biết, EVNHANOI đã và đang tiếp tục thi công hạ ngầm đồng bộ các đường dây trung, hạ thế và viễn thông là tài sản của EVNHANOI tại các tuyến phố, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng cung cấp điện cho thành phố. Đến hết năm 2019, Tổng Cty đã thi công xong 121/177 tuyến phố thuộc 3 đợt. Đợt 4 đang thi công 15/56 tuyến phố.

“Chúng tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, xin cấp giấy thi công chung, giấy phép đào hè đường tại 35 tuyến trên địa bàn các quận Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên”, ông Dũng thông tin.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn, thời tiết năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp, có khoảng 8-10 đợt nắng nóng từ 2 ngày trở lên, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến 30-40 độ C, có nơi cao hơn như Hà Đông lên tới 40,9 độ C.

Diễn biến thiên tai 5 tháng đầu năm 2020 cho thấy có nhiều đặc điểm phức tạp, với nền nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,5 độ C. Đặc biệt, trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, nhiệt độ trung bình tháng cao hơn so với TBNN từ 1,6-3 độ C.

Trong 5 tháng đầu năm, cũng đã xảy ra 2 đợt nắng nóng, trong đó đợt thứ 2 xảy ra vào ngày 20-21/5 trên diện rộng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến 30-40 độ C, có nơi cao hơn như Hà Đông lên tới 40,9 độ C. Dự báo, có khoảng 8-10 đợt nắng nóng từ 2 ngày trở lên. Nắng nóng tập trung từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7, có thể xảy ra 1-2 đợt nắng nóng gay gắt và đặt biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến ở mức 39-41 độ C.

