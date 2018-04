Mỹ phẩm hạng sang, mập mờ nguồn gốc

Chủ Nhật, ngày 15/04/2018 08:05 AM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Để đưa ra thị trường những lô mỹ phẩm hạng sang, Công ty Hoàng Bảo An ở TP Thanh Hóa đã mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc về sang chiết, đóng gói

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa và Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện một số lượng lớn mỹ phẩm đắp mặt hạng sang dành cho phụ nữ không rõ nguồn gốc của Công ty TNHH TMDV Hoàng Bảo An (Công ty Hoàng Bảo An), được sang chiết thủ công tại nhà kho ở số 29 Phạm Hồng Thái, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên liệu ghi chữ Trung Quốc

Số hàng trên đang được niêm phong và lực lượng QLTT đã gửi mẫu đi xét nghiệm làm rõ các chất thu được để đưa ra hướng xử lý.

Quy trình sang chiết, đóng gói sản phẩm không rõ nguồn gốc ở Công ty Hoàng Bảo An

Ông Nguyễn Văn Sang - Đội trưởng Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa - cho biết ngày 2-4, đơn vị phối hợp đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với Công ty Hoàng Bảo An do ông Lê Vũ Hoàng làm giám đốc.

Qua kiểm tra, phát hiện 4 công nhân đang sang chiết, đóng hộp mỹ phẩm chăm sóc da các loại. Lực lượng kiểm tra đã thu giữ 1.305 hộp mặt nạ ngủ Collagen Haley Natural 100% tổ yến tươi và hoa cúc La Mã, hoa anh đào loại 250g/hộp; 30 gói Collagen Haley Natural tinh chất hồng sâm vàng 24k trắng da và Haley Natural tinh chất hoa nhài tươi loại 100g/gói; 360 lọ mặt nạ gel vàng Nano trắng da nhãn hiệu Lyhazi Natural loại 100g/lọ; 15 hộp bột sữa rửa mặt thảo dược Lyhazi Natural. Tất cả các sản phẩm đều dán nhãn bao bì ghi nhà phân phối là Công ty Hoàng Bảo An.

Những mỹ phẩm mang các thương hiệu hạng sang này được đổ ra tô, chậu rồi những người làm ở đây dùng muỗng xúc vào lọ thủy tinh, sau đó đóng gói, dán tem mác và đưa ra thị trường.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm gần 2.000 lọ mỹ phẩm do Công ty Hoàng Bảo An cung ứng cho khách hàng. Theo giấy phép kinh doanh, công ty này đăng ký hoạt động từ tháng 3-2017, trong đó có ghi kinh doanh mỹ phẩm. Tuy nhiên, công ty không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm và không có hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

"Tại thời điểm chúng tôi kiểm tra, cơ sở này đang có 4 công nhân sang chiết dung dịch lỏng vào lọ mỹ phẩm. Các nguyên liệu nhập về đều ghi chữ Trung Quốc. Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên sau khi phát hiện, tất cả các sản phẩm đều bị niêm phong đưa về Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa chờ xử lý" - ông Sang thông tin.

Theo tài liệu của cơ quan công an, bắt đầu từ tháng 11-2017, Công ty Hoàng Bảo An đã đặt mua các nguyên liệu, lọ thủy tinh có nguồn gốc từ Trung Quốc và đặt in tem, nhãn, vỏ hộp, sau đó thuê công nhân sang chiết, đóng gói các loại mỹ phẩm nêu trên và phân phối cho các đại lý bán mỹ phẩm, các tiệm spa trong hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Mua nguyên liệu qua Facebook

Tại trụ sở Công ty Hoàng Bảo An chỉ có một tấm biển nhỏ, treo ở một góc trước ngôi nhà số 26 Trần Đức. Khi được hỏi tên công ty này thì bà Nguyễn Thị Tiến - chủ nhà - nói: "Gia đình tôi ở đây chứ chẳng có công ty nào cả, cũng chẳng có ai thuê nhà đặt công ty. Tôi cũng không rõ tấm biển trên vì sao có ở trước nhà và không biết ai treo lên đó. Họ treo được mấy tháng rồi".

Lần theo địa chỉ kho hàng, chúng tôi đến ngôi nhà số 29 Phạm Hồng Thái. Đây là ngôi nhà mái bằng đã cũ, ẩm thấp, có thể do lâu ngày không người ở, cửa khóa trái.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Vũ Hoàng cho biết bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm từ cuối năm 2017. Các sản phẩm được sang chiết, đóng gói được mua qua các chủ hàng trên Facebook. "Hàng tôi nhập từ Hà Nội, mua qua Facebook rồi người ta gửi về. Từ hôm công ty bị công an kiểm tra, tôi có liên lạc để yêu cầu các chủ hàng cung cấp giấy tờ thì không được" - ông Hoàng nói.

Khi được hỏi nguyên liệu mua của ai, công ty nào, có bảo đảm chất lượng không thì ông Hoàng vòng vo một lúc rồi nói: "Tôi mua lung tung, không có công ty nào cả. Công an đang điều tra, các anh muốn có thêm thông tin thì đến công an mà hỏi".