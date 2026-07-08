Một người Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp biến loại "rác" cả làng vứt đi thành thứ gì bán ra nước ngoài thu ngoại tệ?

Gáo dừa xưa vứt vạ vứt vật xó vườn ở xứ Gò Công Tiền Giang, nay là hàng tốt

Hàng tấn gáo dừa bỏ đi sau chế biến giờ đây không còn là nỗi lo môi trường mà đã trở thành nguồn nguyên liệu quý giá.

Tất cả là nhờ vào đôi bàn tay và khối óc của anh Mai Đức Lại (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp), người đã tự nghiên cứu và chế tạo thành công hệ thống lò nhiệt phân tuần hoàn độc đáo.

Gáo dừa bỏ đi sau chế biến giờ đây không còn là nỗi lo môi trường mà đã trở thành nguồn nguyên liệu quý giá. Ảnh: T.Đ

Đầu năm 2026, anh Lại quyết định rời bỏ những công việc cũ để về quê khởi nghiệp. Chứng kiến cảnh các lò than truyền thống liên tục nhả khói bụi mù mịt gây ô nhiễm, anh Lại nung nấu quyết tâm phải làm điều gì đó khác biệt.

Sau 6 tháng miệt mài mày mò , anh Lại đã thiết kế thành công hệ thống 3 lò nhiệt phân hiện đại.

Điểm kỳ diệu của hệ thống này nằm ở chỗ: toàn bộ lượng khói phát sinh trong quá trình đốt được thu hồi triệt để và đưa ngược trở lại buồng đốt.

Nhờ dòng khí tuần hoàn này, nhiệt độ lò được đẩy lên đến 700 độ C, giúp tiết kiệm tối đa nhiên liệu và gần như không phát tán một chút khói nào ra môi trường bên ngoài.

“Mình thấy ngành nghề này có lợi ích cho xã hội nên quyết tâm chế tạo để góp phần xử lý chất thải, không gây ô nhiễm môi trường ”, anh Lại hào hứng chia sẻ.

Anh Mai Đức Lại trong xưởng chế tạo "vàng đen". Ảnh: T.Đ

Ai ngờ kiếm bộn tiền từ than hoạt tính "nung" từ gáo dừa

Chỉ sau khoảng ba giờ đồng hồ nhiệt phân ngắn ngủi, mỗi mẻ gáo dừa đưa vào lò sẽ cho ra đời cùng lúc ba dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng.

Các sản phẩm gồm: Than hoạt tính - đạt tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu thẳng sang thị trường Nhật Bản, bột than sinh học - phục vụ đắc lực cho việc cải tạo đất trồng hoặc sản xuất than tổ ong; và giấm gỗ - dòng chất lỏng ngưng tụ quý giá dùng để sản xuất chế phẩm sinh học và xử lý môi trường.

Dù hoạt động chưa đầy một năm, cơ sở của anh Lại đã đạt năng suất cực kỳ ấn tượng với khoảng 30 tấn than hoạt tính, 9.000 lít giấm gỗ và 6 tấn bột than mỗi tháng. Vậy mà, lượng sản phẩm làm ra này vẫn cháy hàng, không đủ đáp ứng nhu cầu khát sản phẩm sạch của thị trường.

anh Mai Đức Lại thu hoạch "vàng đen". Ảnh: T.Đ

Không dừng lại ở gáo dừa , chiếc lò "thần kỳ" của anh Lại còn có thể nuốt gọn các loại phế phẩm khác như vỏ xoài, vỏ sầu riêng, thân cây bắp, cây ớt... để biến chúng thành tài nguyên.

Nhìn thấy tiềm năng khổng lồ này, anh Lại đang ấp ủ dự định thành lập hợp tác xã, mở rộng nhà xưởng và liên kết với bà con nông dân để xây dựng một chuỗi sản xuất quy mô lớn.

Một hướng đi không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra một tương lai xanh, sạch góp phần giảm phát thải, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế bền vững cho nông nghiệp nước nhà.