Minh Hằng chịu chi thế nào cho 2 bộ váy cưới cực lộng lẫy?

Trong hôn lễ được tổ chức ngày 18/6, Minh Hằng đã khiến người hâm mộ hết lời ngợi khen với vẻ đẹp tinh khôi trong bộ váy cưới sang trọng, lộng lẫy. Được biết, trước hôn lễ, nữ ca sĩ đã tuyên bố giữ kín thông tin về váy cưới đến thời khắc trọng đại nhất. Theo đó, những bộ váy cưới của Minh Hằng càng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Minh Hằng diện bộ váy Lena của hãng Marchesa Couture khi tiến vào lễ đường.

Theo đó, khi tiến vào lễ đường, Minh Hằng đã diện chiếc váy Lena của hãng Marchesa Couture. Đây là bộ váy trắng với họa tiết thêu 3D có độ tinh xảo cao và dáng váy ball gown khiến nữ ca sĩ trông như một nàng công chúa kiều diễm. Bên cạnh đó, từng cánh hoa được xếp nếp tỉ mỉ càng tạo cảm giác mềm mại và bay bổng như những tầng mây. Chiếc váy cưới cúp ngực thuộc bộ sưu tập mùa Xuân 2020 của Marchesa Couture trị giá đến 16.000 USD (hơn 371 triệu đồng).

Nhan sắc cực phẩm của Minh Hằng trong bộ váy trắng tinh khôi.

Kèm theo bộ váy cưới sang trọng là chiếc mạng che mặt Lena Veil có giá 4.900 USD (khoảng 114 triệu đồng) có lối thiết kế tinh tế và găng tay thanh lịch có giá 300 USD (7 triệu đồng).

Cả set váy và phụ kiện cưới Minh Hằng diện trong đám cưới đều được hãng Olivia mang độc quyền về Việt Nam.

Bộ váy thứ 2 của Minh Hằng trong đám cưới mang tên Bliss thuộc bộ sưu tập Xuân – Hè 2020 đến từ thương hiệu Anne Barge, có giá 4.830 USD (112 triệu đồng). Thiết kế Bliss được ví như bản hòa tấu nhịp nhàng giữa phong cách cổ điển, lãng mạn và nét chấm phá gợi cảm, hiện đại.

Bộ áy đuôi cá kết hợp corset được may đo tỉ mỉ càng tôn lên vóc dáng đẹp cực chuẩn của Minh Hằng. Tầng tầng lớp lớp vải voan đan xen ngẫu hứng tạo nên hiệu ứng thị giác bồng bềnh theo mỗi chuyển động.

Bộ váy cưới thứ 2 của Minh Hằng.

Với bộ váy thứ 2, nữ ca sĩ đã tay áo voan thêu hoa giá 590 USD (14 triệu đồng) giúp tổng thể quyến rũ khó rời mắt. Họa tiết hoa hồng trên toàn bộ váy và phụ kiện là tác phẩm thủ công hoàn mỹ của nhà mốt Anne Barge. Đáng chú ý, Olivia cũng là hãng đã đem bộ váy cưới này về cho Minh Hằng.

Được thành lập từ năm 1999, Anne Barge là thương hiệu thời trang cưới lâu đời và nổi tiếng tại Mỹ. Từ váy cưới tối giản tân thời, lãng mạn bay bổng đến phá cách ấn tượng, Anne Barge đồng hành trong lễ cưới của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Laura Benanti, Johanna Braddy, Kristin Cavallari, Yvonne Orji…

Váy cưới Anne Barge xuất hiện trên hàng loạt tạp chí danh tiếng như Vogue, Martha Stewart Weddings, Brides, The New York Times, Town & Country, Grace Ormonde, WWD, Tạp chí New York…

