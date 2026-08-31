3 cây cảnh lá vàng vừa đẹp vừa hút tài lộc, được ví như 'cây mạ vàng' cho không gian sống

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, cây cảnh không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là vật dẫn khí vào nhà. Việc lựa chọn và bố trí đúng loại cây cảnh phù hợp phong thủy có thể giúp ngôi nhà trở nên sinh khí, thu hút tài lộc...

Bên cạnh những cây có dáng đẹp, nhiều người còn ưu tiên chọn các cây có màu sắc mang ý nghĩa may mắn. Những cây cảnh có lá hoặc hoa màu vàng thường được ví như "cây mạ vàng" tự nhiên. Chúng vừa tạo điểm nhấn cho căn nhà vừa mang ý nghĩa phong thủy, ngày càng được nhiều người ưa thích trồng trong nhà.

1. Cây lưỡi hổ viền vàng trấn khí, tụ lộc

Lưỡi hổ viền vàng là một trong những cây cảnh quen thuộc, được nhiều người lựa chọn. Với những chiếc lá xanh đậm mọc thẳng, hai bên mép lá nổi bật sắc vàng. Sự tương phản giữa màu xanh và vàng giúp cho cây trở thành điểm nhấn khi đặt trong không gian sống.

Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ với dáng vươn thẳng liên tưởng tới sự mạnh mẽ, quyết đoán và ý chí vươn lên. Phần viền vàng lại gợi tới sự sung túc, thịnh vượng, tiền tài.

Cây lưỡi hổ giúp lọc không khí tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc. Đây là một trong những cây cảnh chịu khô tốt, chỉ cần tưới khi đất khô. Cây thích hợp khi đặt ở nơi thoáng sáng như góc phòng khách, bên bàn thờ Thần Tài hoặc gần cửa ra vào... Nếu cây nở hoa là dấu hiệu cực may mắn như "lộc trời ban".

2. Cây cảnh cá vàng mang đến may mắn

So với nhiều cây cảnh leo thông thường, cây cảnh cá vàng quyến rũ hơn, nhất là khi chúng ra hoa. Những bông hoa có hình dáng giống những chú cá nhỏ đang bơi giữa tán lá. Khi cây đồng loạt trổ hoa, sắc vàng cam nổi bật giữa màu xanh tạo nên vẻ đẹp bắt mắt, sinh động cho không gian.

Nhiều người yêu cây cảnh này vì chúng gắn với ý nghĩa về sự sung túc, may mắn, giúp sự nghiệp ngày càng thuận lợi, ăn nên làm ra và cuộc sống đủ đầy. Cây cảnh lá vàng thường được mọi người đặt ở bàn khách, ban công hoặc bệ cửa sổ.

Cây cá vàng gợi sự sung túc. Ảnh: HM

Cây cá vàng dễ chăm, thích hợp ở môi trường ấm áp, có độ ẩm tương đối và ánh sáng gián tiếp. Cây không thích hợp với ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài. Khi tưới, mọi người chỉ cần duy trì độ ẩm ở mức vừa phải, không để bị úng nước.

Để cây ra hoa đẹp, khi cây phát triển quá dài, việc cắt tỉa có thể giúp giữ dáng và kích thích cây phân nhánh.

3. Cây cảnh trúc bách hợp cẩm thạch vàng

Nếu yêu thích những loại cây có vẻ đẹp thanh lịch, trúc bách hợp cẩm thạch là một lựa chọn đáng chú ý cho các gia đình. Lá cây xanh bóng xen kẽ dải vàng tươi hoặc trắng ngà tạo nên những đường vân cẩm thạch đẹp mắt.

Khi đặt trong phòng khách, phòng làm việc, góc có ánh sáng nhẹ… các đường vân vàng trên lá cây cảnh trúc bách hợp cẩm thạch vàng giúp không gian trở nên nổi bật hơn.

Cây cũng mang ý nghĩa phong thủy tốt, biểu tượng của sự sung túc, may mắn. Vì thế, loại cây này thường được lựa chọn với mong muốn tạo nên một không gian sống hài hòa và nhiều năng lượng tích cực.

Trúc bách hợp cẩm thạch thích hợp khi đặt trong phòng khách, phòng làm việc, góc có ánh sáng nhẹ

Trúc bách hợp cẩm thạch có khả năng thích nghi tương đối tốt với môi trường trong nhà. Cây có thể phát triển ở nơi thiếu sáng, chịu hạn tốt. Tuy nhiên, đảm bảo ánh sáng phù hợp sẽ giúp cho mảng màu vàng trên lá cây giữ được vẻ nổi bật.

Khi chăm sóc, chỉ cần chú ý đến độ ẩm của đất, tránh tưới quá nhiều khiến rễ bị úng. Lau nhẹ bề mặt lá định kỳ cũng giúp cây sạch đẹp và tăng khả năng hấp thụ ánh sáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.