Kiếm tiền tỷ từ các dịch vụ chăm sóc thú cảnh

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 16:39 PM (GMT+7)

Trong đời sống hiện đại, vật nuôi trong gia đình ngày càng có vị trí quan trọng, kéo theo sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ liên quan. Thu nhập từ nghề làm dịch vụ chăm sóc, làm đẹp và điều trị bệnh cho thú cảnh cũng ngày càng tăng tới vài trăm triệu/năm.

Dù rất bận rộn với công việc ở công ty và gia đình nhưng nhiều năm nay anh Duy Bình (Thanh Trì – Hà Nội) vẫn dành thời gian chăm sóc chú chó Pug của mình. Anh chia sẻ, thời gian đầu nuôi chú chó này có rất nhiều bỡ ngỡ, rồi qua trao đổi trong các hội nhóm nuôi thú cưng đã giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

Hiện hàng tháng chi phí cho chú chó Pug dao động từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Anh cũng cho biết, ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM bây giờ chỉ cần một cú nhấp chuột, những người nuôi thú cảnh như anh có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm trung tâm dịch vụ và bệnh viện dành riêng cho thú cưng từ bình dân đến sang trọng.

Chị Minh Anh (Cầu Giấy – Hà Nội), chủ nhân của hai chú mèo cảnh chia sẻ chị cũng thường xuyên sử dụng các dịch vụ chăm sóc thú cưng mỗi khi quá bận với công việc, không có thời gian chăm sóc chúng. Chi phí hàng tháng cho những chú mèo cảnh hết khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Chị chia sẻ, trong hội nhóm nuôi mèo cảnh chị tham gia có rất nhiều người chi ra vài triệu đồng/tháng để chăm sóc và làm đẹp cho thú cưng.

Ngày càng nhiều người dân sử dụng các dịch vụ chăm sóc thú cưng

Thạc sĩ, bác sỹ Nguyễn Thanh Huyền, Giám đốc bệnh viện viện thú cảnh Hanvet, cho biết trước nhu cầu ngày càng cao của những người yêu thích động vật, đặc biệt là những người nuôi thú cưng thì các loại hình dịch vụ y tế, phòng khám, spa, khách sạn cho chó mèo hay các trung tâm chăm sóc thú cưng đã thi nhau mọc lên ở nhiều quận huyện trong thành phố thay vì chỉ tập trung ở trung tâm như trước đây.

Khách hàng của những trung tâm giờ đây không chỉ có chó, mèo, chim mà còn có sóc, chuột hamster, nhím... Giá dịch vụ tùy gói và tùy độ khó tính của con vật. Chẳng hạn, dịch vụ làm đẹp bao gồm tắm rửa, sấy, chải lông, cắt giũa móng, massage, vệ sinh tai... dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần. Những dịch vụ tại nhà thì mức chi phí cao hơn. Dịch vụ mổ phẫu thuật dao động từ 850.000 đến 10.000.000đ, chi phí thăm khám hoặc giữ theo giờ, theo ngày thì khoảng 100.000-1000.000 đồng, tùy cân nặng, giống loài của thú cưng và yêu cầu của chủ, tùy thời điểm có rơi vào ngày lễ, Tết hay không.

Cùng với những dịch vụ chăm sóc và thăm khám, giờ người nuôi cũng không quá khó để tìm thấy các sản phẩm từ thức ăn, túi vận chuyển, sữa tắm, quần áo, nệm vòm, vòng cổ... đến vật dụng ăn uống, đồ chơi dành riêng cho thú cưng tại các siêu thị lớn, cửa hàng, siêu thị chuyên cung cấp sản phẩm cho thú cưng. Khoảng cách giữa sản phẩm và dịch vụ dành cho thú cưng và sản phẩm, dịch vụ dành cho con người cũng ngày càng được thu hẹp.

Các bác sĩ thăm khám cho thú cưng

Chị Huyền cho biết, chăm sóc và khám chữa bệnh cho thú cưng giờ đây đều được thực hiện trên những thiết bị công nghệ cao như máy siêu âm màu 4D, máy chụp X-quang, máy xét nghiệm kỹ thuật số,... Mức lương trung bình của người lao động tại bệnh viện giờ đây đã được nâng lên đáng kể từ 12-15 triệu đồng/tháng. Trong đó, những bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao có thể đạt thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Những cơ sở chăm sóc thú cưng đạt doanh thu vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng/năm giờ cũng khá phổ biến.

Nhiều máy móc hiện đại được áp dụng trong việc khám bệnh cho thú cưng

Theo bác sĩ Huyền, nhìn bên ngoài tưởng nghề làm bác sĩ thú ý và chăm sóc thú cưng là đơn giản, nhưng thực tế việc điều trị bệnh cho chó, mèo thậm chí conf khó khăn hơn so với điều trị bệnh cho người. Lý do là bởi ở người, hầu hết có giải phẫu học và sinh lý học giống nhau; nhưng chó, mèo hay các loại thú cưng khác thì có nhiều giống loài khác nhau, giải phẫu học khác nhau, kích thước to nhỏ, sinh lý khác nhau.

Vấn đề thứ hai, công nghệ khám và điều trị bệnh cho người đã được nghiên cứu sâu và đạt được trình độ rất cao. Trong khi với thú y, trình độ khám - chữa bệnh mới chỉ ở mức sơ khai. Thứ ba là, khi khám bệnh cho người, có thể hỏi bệnh nhân đau ở chỗ nào, cảm giác như thế nào, sinh hoạt làm sao? Con vật không biết nói, nên mình khám bệnh cho chúng khó hơn. Và hiện nay nhiều con thú cưng có giá trị rất cao lên tới cả chục và trăm triệu đồng. Chính vì thế, trách nhiệm của những người làm nghề dịch vụ chăm sóc và điều trị thú cưng ngày càng được yêu cầu rất cao.

Trước nhu những yêu cầu này, bác sĩ Huyền kiến nghị Khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và các trường đại học khối nông nghiệp (đào tạo nghề thú y) trên cả nước nên đưa vào giảng dạy kiến thức điều trị bệnh cho chó, mèo, thú cảnh chuyên sâu, bài bản hơn. Bởi nhu cầu nhân lực của lĩnh vực này rất lớn, nhưng lại đang rất thiếu.

