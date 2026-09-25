Hũ tiền cổ có niên đại hơn 1.000 năm trưng bày ở Bắc Ninh

Đây là chum tiền cổ﻿ lớn nhất đang trưng bày ở Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh). Hiện trong bảo tàng trưng bày 10 chum và hũ tiền cổ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Loại tiền trong chum này có từ thời nhà Đường đến nhà Tống (Trung Quốc), niên đại từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ XIII. Chum tiền cao 56 cm, đường kính miệng 30 cm. Tiền bằng đồng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong , đại diện Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng cho biết chum tiền cổ này được mua với giá 600 triệu đồng﻿. Đây là chum tiền cổ có giá trị lớn nhất trong các hũ tiền cổ ở bảo tàng.

Các hũ tiền cổ này (tiền xu bằng đồng) có từ thời Lê (Việt Nam) và thời Tống (Trung Quốc). Tùy từng hũ tiền mà có đường kính và chiều cao khác nhau.

Tháng 3, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Hũ tiền cổ﻿ này có từ thời Hậu Lê, niên đại thế kỷ XVI-XVIII. Tiền bằng đồng. Hũ cao 33 cm, đường kính miệng là 15,5 cm.

Đây là hũ tiền cổ thời Hậu Lê, niên đại thế kỷ XVI-XVIII. Tiền cổ bằng đồng. Hũ tiền có chiều cao 34 cm, đường kính miệng 12,5 cm.

Hũ tiền cổ này có từ thời Lê Sơ, niên đại thế kỷ thứ XI-XVII. Tiền bằng đồng, hũ tiền có chiều cao 35 cm, đường kính miệng là 15,5 cm.