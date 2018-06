Hàng không dồn dập tăng phí, du lịch “méo mặt”

Chủ Nhật, ngày 10/06/2018 08:00 AM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Trong vòng 2 tháng, các hãng hàng không liên tục điều chỉnh các khoản phí dịch vụ khiến giá vé máy bay tăng thêm đáng kể.

Phí dịch vụ hàng không tăng đẩy giá vé máy bay nhích lên. Ảnh: Linh Anh

Hãng hàng không Jetstar Pacific vừa thông báo đến các đại lý về việc điều chỉnh phí quản lý hệ thống (YR) các chặng bay quốc nội của hãng lên mức 210.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), tăng 70.000 đồng so với trước đó.

Đầu tháng 6, hãng hàng không Vietjet cũng tăng phí quản trị hệ thống mới lên mức 210.000 - 370.000 đồng/vé tùy theo chặng bay quốc nội hoặc quốc tế, tăng 100.000 đồng - 130.000 đồng/vé so với trước.

Trước đó vào đầu tháng 4-2018, các hãng hàng không cũng thay đổi một số loại thuế, phí đẩy giá thành vé máy bay tăng lên. Vietnam Airlines bắt đầu áp dụng mức giá 90% vé người lớn cho trẻ em từ 2-12 tuổi, thay vì 75% như trước đây. Trong khi đó, Vietjet tăng phí đổi tên hành khách, phí thay đổi chặng bay, ngày bay lên từ 340.000 đồng - 450.000 đồng/vé với đường bay trong nước, và mức 800.000 đồng/vé với đường bay quốc tế.

Ngoài ra, phí sân bay tại cảng hàng không cũng được điều chỉnh tăng thêm 5.000 đồng từ ngày 1-4 đến 30-6 và tiếp tụ tăng thêm sau ngày 1-7. Như vậy, trong vòng 2 tháng, các hãng hàng không liên tục điều chỉnh các khoản phí dịch vụ khiến giá vé máy bay tăng thêm đáng kể.

Ngày 9-6, anh Hoàng Thanh (ngụ quận 9, TP HCM) cho biết anh đặt vé chặng TP HCM - Vinh vào đầu tháng 9 tới của hãng Vietjet, trong khi giá vé chỉ 599.000 đồng, sau khi cộng thuế phí các loại giá vé lên tới 1,11 triệu đồng/chặng. Nhiều người đặt tour du lịch tự túc cũng phản ánh giá vé máy bay đã không còn rẻ như trước, sau khi cộng thuế phí.

Ông Trần Thế Dũng, Phó giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, cho biết các đợt điều chỉnh phí dịch vụ hàng không gần đây đã đẩy giá vé máy bay lên khá cao khiến không ít công ty du lịch "méo mặt" vì giá thành đầu vào của tour tăng theo. Có những tour giá tăng thêm 400.000 – 500.000 đồng/khách do ảnh hưởng từ việc vé máy bay tăng cao.

"Đang vào mùa cao điểm du lịch hè, việc các hãng điều chỉnh phí dịch vụ khiến nhiều công ty du lịch "trở tay không kịp". Du lịch trong nước vốn đã bị than phiền vì giá tour cao (vé máy bay chiếm từ khoảng 30% giá đầu vào tour). Nay giá vé máy bay tăng sẽ càng khiến du lịch không mặn mà với tour nội, chuyển qua tour ngoại với chi phí tương đương, trong khi giá vé máy bay ổn định hơn" – ông Dũng nói.

Dẫn chứng điều này, lãnh đạo công ty Thế Hệ Trẻ cho biết giá vé máy bay các chặng từ TP HCM đi Quảng Bình, Thanh Hóa… có thời điểm tăng thêm cả triệu đồng/vé so với thời điểm trước hè. Một phần do nhu cầu tăng cao và phần do điều chỉnh phí dịch vụ. Kết quả, có tour, công ty phải ngưng bán vì khó cạnh tranh hoặc không có lợi nhuận nếu khai thác với giá tour như hiện tại.