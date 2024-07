Giá xăng có thể giảm lần thứ 2 liên tiếp vào ngày mai

Theo mô dự hình dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 18/7 có thể giảm nhẹ từ 134 - 162 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 22.117 đồng/lít và giá xăng RON 95-III về mức 23.156 đồng/lít.

Cũng theo mô hình của VPI dự báo kỳ này giá bán lẻ dầu diesel giảm 0,7% về mức 20.680 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 1,1% về mức 20.795 đồng/lít, giá dầu mazut được dự báo giảm 0,7% về mức 17.647 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 16 lần tăng, giảm 12 lần. Dầu có 15 lần tăng, 13 lần giảm.

Giá xăng dầu có thể được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 10h05' ngày 17/7/2024 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent 83,77 USD/thùng tăng 0,05% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 80,80 tăng 0,05% so với phiên trước.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 11/7), giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5RON92: không cao hơn 22.282 đồng/lít (giảm 179 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.012 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 23.294 đồng/lít (giảm 258 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.834 đồng/lít (giảm 342 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 21.038 đồng/lít (giảm 178 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.784 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Cũng tại kỳ điều hành này, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]