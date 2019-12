Giá thịt heo đẩy CPI tháng 11 tăng kỷ lục trong 9 năm

Chủ Nhật, ngày 01/12/2019 11:30 AM (GMT+7)

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số CPI tháng 11 tăng cao là do nguồn cung thịt heo giảm làm giá thịt heo và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29-11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2019 tăng 0,96% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trong 9 năm gần đây. Chỉ số này cũng tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số CPI tăng cao là do nguồn cung thịt heo giảm làm giá thịt heo và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao.

Trong mức tăng 0,96% của CPI tháng 11-2019 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Theo đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 2,74% (lương thực tăng 0,26%, thực phẩm tăng 4,11%).

Trong bối cảnh giá thịt heo tăng cao, người tiêu dùng chuyển sang tiêu dùng các mặt hàng thay thế như thịt bò, thịt gia cầm, thủy hải sản. Bên cạnh đó, nhu cầu các mặt hàng này trong mùa cưới tăng, làm cho giá các mặt hàng này tăng. Cụ thể, giá thịt bò tăng 1,29%, giá thịt gà tăng 1,57%, giá cá, tôm tươi ướp lạnh tăng từ 0,89 - 1,36%, giá thủy sản chế biến tăng 0,49%...

Bên cạnh đó, việc từ đầu tháng 11-2019, giá gas trong nước điều chỉnh tăng 3.500 đồng/bình 12 kg, tăng 0,99% so với tháng 10-2019, cũng tác động tới mức tăng CPI của tháng 11.

Theo cơ quan thống kê, chăn nuôi heo trong tháng tiếp tục giảm mạnh 22% so với cùng thời điểm năm trước. "Mặc dù dịch tả heo châu Phi tại nhiều địa phương đã được kiểm soát, một số địa phương đã công bố hết dịch nhưng việc tái đàn diễn ra chậm do tâm lý của người sản xuất còn e ngại nguy cơ tái phát dịch bệnh, nguồn cung giảm là nguyên nhân chính khiến giá thịt heo hơi trong tháng tăng cao"- đại diện Tổng cục Thống kê cho hay.

Lũy kế từ đầu tháng 2-2019 đến ngày 19-11/2019, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 8.505 xã thuộc 666 huyện của 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương với tổng số lợn tiêu hủy gần 5,9 triệu con, tương đương với tổng trọng lượng 337,9 ngàn tấn, trong đó có 54% số xã qua 30 ngày không phát hiện ổ dịch mới.

Về lạm phát, Tổng cục Thống kê cho biết lạm phát cơ bản tháng 11-2019 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng năm 2019 tăng 1,94% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

