Giá heo xuống thấp, đề xuất nới lỏng rào cản để bán qua biên giới

Theo Cục Xuất Nhập Khẩu (Bộ Công Thương) trong nửa cuối tháng 11 giá heo hơi trên cả nước có xu hướng giảm do sức mua trên thị trường thấp. Trong khi nguồn cung dồi dào thì chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao.

Thời gian qua, giá heo hơi ở nhiều địa phương xuống thấp dưới 60.000 đồng/kg, đáng chú ý có những ngày giá heo hơi chỉ còn 50.000 đồng/kg.

Nguồn cung trong nước đang dư thừa và có nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ nới lỏng các rào cản để được bán heo qua biên giới.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, nhất là trong Tết dương lịch và Tết Nguyên đán đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi.

Thịt heo đông lạnh bày bán ở chợ truyền thống.

Bên cạnh đó, chỉ còn gần hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết sẽ tăng, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không như kỳ vọng bởi nguồn cung trong nước ở mức cao.

Hiện tổng đàn heo cả nước khoảng 28,6 triệu con, sản lượng thịt heo ước đạt 3,23 triệu tấn. Với đà tăng trưởng như hiện nay nếu không gặp bất lợi về dịch bệnh thì nguồn cung thịt heo từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sẽ được đảm bảo.

Về xuất khẩu, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 15,05 ngàn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt. Trị giá 64,87 triệu USD, giảm 1,6% về lượng, tăng 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về nhập khẩu, trong 10 tháng năm 2022 Việt Nam nhập khẩu 544,97 ngàn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt. Trị giá 1,21 tỉ USD, giảm 11,9% về lượng, tăng 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2023 giá heo được kỳ vọng tăng 5%

Trong năm 2023, giá heo được kỳ vọng tăng 5% do nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi. Bên cạnh đó là do sự thiếu hụt nguồn cung khi các hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại trong việc tái đàn do giá heo giảm thời gian gần đây trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao.

Đối với chi phí đầu vào, giá hàng hóa có khả năng giảm trong năm 2023 do lo ngại ban đầu về tình trạng thiếu lương thực do xung đột Nga - Ukraine lắng xuống khi các nước xuất khẩu khác tăng nguồn cung.

Ngoài ra, ngũ cốc của Ukraine đã được vận chuyển trở lại sau thỏa thuận chấm dứt việc phong tỏa các cảng của nước này. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ không giảm nhờ lượng khách du lịch quốc tế dự kiến sẽ phục hồi kể từ quý II-2023, kéo theo nhu cầu ăn uống tăng.

Nguồn: https://plo.vn/gia-heo-xuong-thap-de-xuat-noi-long-rao-can-de-ban-qua-bien-gioi-post710961.htmlNguồn: https://plo.vn/gia-heo-xuong-thap-de-xuat-noi-long-rao-can-de-ban-qua-bien-gioi-post710961.html