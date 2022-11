Giá gas tại châu Âu có lúc 0 đồng, vì sao gas Việt Nam tăng sốc?

Khuya ngày 31-10, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết từ 7h30 ngày 1-11, giá gas của công ty tăng 21.000 đồng/bình 12 kg và 87.000 đồng/bình 50 kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tối đa 447.500 đồng/bình 12 kg và 1.863.500 đồng/bình 50 kg.

Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết, từ ngày 1-11 giá gas tăng 21.000 đồng/bình 12kg và 78.750 đồng/bình 45kg so với tháng 10. Sau khi điều chỉnh tăng, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 428.900 đồng/bình 12kg và 1.608.405 đồng/45 kg.

Tương tự, Công ty Saigon Petro thông báo từ ngày 1-11 giá gas tăng 20.000 đồng bình 12kg; giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng 425.000 đồng bình 12kg.

Giá gas tháng 11 đồng loạt tăng 20.000- 21.000 đồng/bình 12kg

Theo các doanh nghiệp, do giá gas thế giới tháng 11 chốt 610 USD/tấn, tăng 35USD/tấn so với tháng 10, song song đó do tỉ giá tăng liên tục nên các công ty điều chỉnh tăng tương ứng.

Đây là tháng thứ tư trong năm 2022 giá gas tăng với tổng mức 93.000 đồng/bình 12kg.

Theo ông Lê Quang Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương, 70% nguồn gas các DN phải nhập khẩu và phần lớn nhập từ thị trường Châu Á như Trung Quốc, Quatar…Vừa qua, tình hình thế giới biến động nguồn gas thị trường Châu Âu dư thừa, rớt giá mạnh. Tuy nhiên, tại thị trường Châu Á nguồn gas căng thẳng hơn, giá gas diễn biến bất thường.

Đơn cử ngày 24-10 giá gas thế giới giảm 13 USD, sang ngày 26 giá gas thế giới tăng 2 USD, ngày 27 giá vọt thêm 20 USD, ngày 28 giá tăng tiếp lên 25 USD và đến cuối ngày 31-10 giá gas thế giới mới chốt ở mức tăng 35 USD so với tháng trước.

