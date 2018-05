Doanh nghiệp không mua ớt như cam kết, hàng trăm nông dân khóc ròng

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 08:15 AM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Nhiều diện tích ớt quả ở Quảng Trị đã chín rộ, rụng kín gốc nhưng công ty liên kết sản xuất không thu mua, tiêu thụ khiến hàng trăm hộ dân trồng ớt như ngồi trên đống lửa.

Ngày 19-5, ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị), xác nhận vừa ký văn bản gửi các ban ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu và thị trấn Cam Lộ để kêu gọi "giải cứu" ớt cho người dân địa phương sau khi một công ty không thu mua sản phẩm như cam kết.

Cây ớt được trồng ở huyện Cam Lộ đã chín đỏ nhưng không thể thu hoạch vì không ai mua

Theo ông Thanh, cuối năm 2017, Công ty CP Đầu tư Quốc tế Thiên An (viết tắt Công ty Thiên An; địa chỉ trại TP Hải Phòng) và UBND huyện Cam Lộ đã ký biên bản ghi nhớ về việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ớt quả trên địa bàn. Theo đó, bên cạnh việc cam kết tiêu thụ sản phẩm, Công ty Thiên An hỗ trợ 48% chi phí trồng, chăm sóc cây ớt cho người dân.

Trên cơ sở này, vụ đông xuân 2017-2018, có gần 200 hộ dân ở địa bàn 3 xã Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu và thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) tham gia trồng 17,23 ha ớt (trong đó 4,075 ha giống ớt Chỉ Thiên và 13,155 ha ớt Sừng Trâu). Hầu hết số diện tích ớt được trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt và cho sai quả.

UBND huyện Cam Lộ ra văn bản kêu gọi giải cứu ớt quả cho người dân

Tuy nhiên, đến nay nhiều diện tích ớt trên địa bàn đã chín, cây bị héo chết, rụng quả (gây ảnh hưởng 50% sản lượng), nhưng Công ty Thiên An lại không triển khai thu mua, tiêu thụ như cam kết với lý do thị trường không thu mua, giá cả quá rẻ. Dù rằng UBND huyện Cam Lộ đã 2 lần liên tiếp ban hành công văn yêu cầu Công ty Thiên An thu mua ớt cho người dân nhưng đành "bất lực". Trong khi đó, hàng trăm hộ dân trồng ớt trên địa bàn như ngồi trên đống lửa vì không biết bán ớt cho ai.

Theo ông Nguyễn Sừng (57 tuổi; trú tại thôn Đâu Bình 1, xã Cam Tuyền) trên địa bàn thôn trồng khoảng 3 ha ớt Sừng trâu và Chỉ thiên, do Công ty Thiên An hỗ trợ giống và phân bón. Trong đó, gia đình ông Sừng trồng, chăm sóc hơn 2 sào (1.000 m2) ớt và số diện tích này sinh trưởng, phát triển tốt. "Tuy nhiên, đến nay ớt đã chín rộ, héo rụng nhưng Công ty Thiên An không thu mua như cam kết. Nhìn ớt chín, rụng đầy vườn chúng tôi rất đau lòng, vụ ớt này công sức chúng tôi bỏ ra coi như mất trắng"- ông Sừng bùi ngùi nói.

Trước sự việc này, theo ông Lê Văn Thanh, UBND huyện Cam Lộ đã ra văn bản kêu gọi, vận động các ban ngành đoàn thể, các công ty và nhân dân trên địa bàn tìm kiếm đối tác thu mua, tiêu thụ ớt cho bà con nông dân để giảm bớt thiệt hại. Đồng thời triển khai kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng ớt và thông báo chính sách hỗ trợ, động viên bà con nông dân.

"Qua kêu gọi, đã có hàng chục tấn ớt được "giải cứu", trong đó có một công ty trên địa bàn đã lên kế hoạch, cam kết thu mua 15 tấn ớt quả cho người dân với giá 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 15 tấn ớt quả đang chín giữa vườn đang chờ giải cứu và hàng chục tấn ớt quả sẽ chín trong thời gian tới"- ông Thanh thông tin.