Dân Việt “xếp hàng” chờ cả tuần để đặt mua nụ của loài hoa này về làm rau ăn

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 13:33 PM (GMT+7)

Được xem là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nụ hoa này được nhiều người săn đón.

Nhắc đến tam thất, mọi người thường biết đến củ dùng làm thuốc, nhưng nụ hoa loại cây này không chỉ được dùng làm món ăn mà còn là một dược liệu để chữa bệnh. Chính vì thế, giá nụ hoa tam thất lên đến hơn triệu đồng/kg vẫn được nhiều người đặt mua.

Tam thất được trồng nhiều ở các tỉnh phía bắc Việt Nam, đặc biệt là Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng. Những vườn tam thất được người dân trồng thường ở vùng núi cao lạnh.

Trước đây, cây tam thất thường mọc tự nhiên, nhưng khi biết được công dụng và nhu cầu của thị trường, người dân đem về trồng khá nhiều. Vì vậy, nụ hoa tam thất mới có số lượng lớn để bán ra thị trường như vậy.

Cây tam thất thường ra 3 đợt hoa, song hoa chỉ rộ đợt đầu tiên, những đợt còn lại không nhiều. Thường mỗi đợt hoa nhà vườn chỉ thu hái được vài chục cân mỗi ha.

Các nhà vườn ở Hà Giang và Lào Cai cũng giải thích, hoa tam thất được sinh ra từ cây tam thất, một loại dược liệu quý nên rất được dân buôn chuộng. Giá cân buôn tại vườn là 500.000 đồng một kg và các nhà vườn thường từ chối khách mua lẻ vì không có nhiều hàng.

Nụ hoa tam thất có hai loại là bao tử và nụ non. Nụ non hoa tam thất to bằng hạt lạc, bông nụ không được tròn, giá từ 1,3 triệu đồng một kg khô. Còn hoa tam thất bao tử chỉ nhỏ như hạt đỗ, bông tròn, giá 1,8 triệu đồng một kg khô. Với nụ bao tử tươi, giá cả dao động từ 600.000-800.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, vào mùa hoa tam thất bao tử tươi, khách "xếp hàng" chờ cả tuần để đặt mua loại nụ hoa này về làm rau ăn hàng ngày bất chấp giá của nó đắt gấp nhiều lần các loại rau khác bán ngoài chợ.

Sở dĩ nó có giá đắt như vậy là do loại hoa này có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như hạ huyết áp, an thần, giảm mỡ máu...

