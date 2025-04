Đại gia "lãng mạn" lừa bạn gái gần nửa tỷ đồng bằng sính lễ đính hôn là vali toàn tiền giả

Trưa ngày 18/3, tại thành phố Tai Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cô Trương (tên đã đổi), ngụ tại khu vực Hoàng Nham, đã đến trụ sở Công an phân khu Hoàng Nham, thuộc Công an TP. Tai Châu, để trao tặng cờ biểu dương với dòng chữ “Phá án thần tốc, giải ưu cho dân” cho cảnh sát Lý Soái Soái. Cô Trương gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng công an vì sự tận tụy, nhanh chóng phá án, giúp cô đòi lại toàn bộ số tiền hơn 130.000 nhân dân tệ (gần 500 triệu đồng) bị lừa trong lễ đính hôn.

Đại gia "dỏm" lừa bạn gái bằng chiêu sính lễ. Ảnh minh họa

Tối 14/3, cảnh sát Lý Soái Soái, khi đang trực tại đồn Thành Tây, khu Hoàng Nham, nhận được trình báo từ cô Trương. Theo cô, trong quá trình đính hôn với bạn trai Dương Mỗ, cô bị lừa mất 131.452 nhân dân tệ. Được biết, Dương Mỗ, 53 tuổi, quê ở huyện Tiên Cư, hiện thuê nhà tại TP. Lâm Hải, đã quen cô Trương được vài tháng.

Khi mới quen, cô Trương bị cuốn hút bởi sự quan tâm, chu đáo của Dương Mỗ. Cả hai thường xuyên trò chuyện hợp ý. Sau một thời gian, Dương Mỗ bất ngờ cầu hôn. Trước tình cảm nồng nhiệt từ người đàn ông này, cô Trương vui mừng đồng ý mà không chút nghi ngờ.

Với phong cách “lãng mạn”, Dương Mỗ chọn ngày 14/3 làm ngày đính hôn, hàm ý “một đời một kiếp” bên cô Trương. Khi bàn đến sính lễ và đáp lễ, Dương Mỗ hứa sẽ chuẩn bị một khoản tiền hậu hĩnh. “Để chứng minh tình yêu của anh, anh sẽ tặng em 1.314.520 nhân dân tệ sính lễ, để ai cũng biết anh yêu em mãi mãi,” Dương Mỗ nói. Đồng thời, ông ta đề nghị cô chỉ cần đáp lễ tượng trưng 131.452 nhân dân tệ.

Không chút nghi ngờ, cô Trương đã đến ngân hàng rút 131.452 nhân dân tệ để làm quà đáp lễ cho bạn trai. Tuy nhiên, sau lễ đính hôn, khi không kìm được tò mò mà mở vali tiền ra xem, cô bàng hoàng phát hiện bên trong không phải tiền thật, mà là “phiếu đếm tiền” – loại giấy ngân hàng dùng để nhân viên tập đếm. Lúc này, cô mới nhận ra mình bị lừa. Cô vội liên lạc với vị hôn phu Dương Mỗ, nhưng số điện thoại và tài khoản WeChat của cô đều đã bị ông ta chặn.

Ngay lập tức, cô Trương báo cảnh sát. Dựa trên thông tin cô cung cấp, lực lượng công an tỉnh Chiết Giang nhanh chóng bắt giữ Dương Mỗ tại căn nhà ông ta thuê, đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền cô Trương đã đưa. Vụ lừa đảo sau đó được công bố rộng rãi.

Điều tra cho thấy, Dương Mỗ không phải là người đàn ông thành đạt như ông ta tự xưng. Thực tế, ông ta kiếm sống bằng nghề tái chế phim X-quang phế thải, chiết xuất bạc để bán. Trong thời gian qua lại với cô Trương, Dương Mỗ còn đồng thời hẹn hò và lừa tiền nhiều phụ nữ khác bằng chiêu trò tương tự.

Mới đây, tại phiên tòa vừa kết thúc, Dương Mỗ bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ (khoảng 142 triệu đồng) vì tội lừa đảo, theo quy định của Bộ luật Hình sự Trung Quốc.