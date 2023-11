Giá gạo Việt Nam cao nhất 15 năm, bỏ xa Thái Lan

Theo cập nhật của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến ngày 1/11 giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn mức đỉnh của đợt sốt giá hồi tháng 8 năm nay và bỏ xa các đối thủ như Thái Lan khoảng 93 USD/tấn và Pakistan 90 USD/tấn.

Cùng với đó, gạo tấm 25% của Việt Nam cũng đang giao dịch ở mức 638 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan khoảng 118 USD/tấn và Pakistan 150 USD/tấn.

VFA cho biết, hiện dư địa xuất khẩu gạo của Việt Nam còn rất lớn khi Philippines có nhu cầu nhập thêm 1,1 triệu tấn, Indonesia có nhu cầu khoảng 2,3 triệu tấn. Cùng với đó, Trung Quốc đang tăng nhập khẩu gạo trong những tháng cuối năm. Theo các doanh nghiệp, hiện Indonesia vẫn chấp nhận mua gạo Việt với giá trên 650 USD/tấn.

Lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, ngoài nhu cầu thế giới tiếp tục tăng mạnh. Giá lúa trong dân ở mức cao đẩy giá xuất khẩu tăng theo.

Hiện giá lúa Thu Đông tại Đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì ở mức cao. Theo đó, giá gạo Nàng hoa 9 ở mức 19.500 đồng/kg. Trong khid đó, gạo nàng Nhen đi ngang và dao động quanh mức 26.000 đồng/kg, gạo Jasmine ổn định 16.000 - 18.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam dự báo duy trì ở mức cao từ nay đến sang đầu năm sau.

Theo các doanh nghiệp, giá gạo khó giảm xuống ngay cả trong thời gian thu hoạch vụ Đông Xuân, khi nguồn cung từ Việt Nam và Thái Lan tăng lên. Từ nay đến sang những tháng đầu năm 2024, giá gạo xuất khẩu có thể neo ở mức 640 - 650 USD/tấn.

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy, 10 tháng năm nay Việt Nam xuất khẩu hơn 7,1 triệu tấn gạo, đạt gần 4 tỷ USD, tăng 17% về lượng và 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 10, xuất khẩu gạo đạt 700.000 tấn, tương ứng 433 triệu USD, tăng 27% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với sản lượng xuất khẩu tăng vượt bậc, hết năm nay xuất khẩu gạo dự báo có thể đạt tới 7,8 triệu tấn, mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Các doanh nghiệp cho biết, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và khu vực châu Á sẽ tiếp tục tăng thời gian tới trong bối cảnh tình trạng căng thẳng nguồn cung gạo trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm nay sản lượng lúa đạt từ 43 - 43,4 triệu tấn (tăng khoảng 650.000-700.000 tấn so với năm ngoái).

Với vụ Đông Xuân 2023-2024, dự kiến gieo trồng gần 3 triệu ha, giảm 10.000 ha so với vụ trước. Tuy nhiên, sản lượng dự kiến tăng hơn so với cùng kỳ 2022, đạt trên 20 triệu tấn do năng suất trồng lúa ở Việt Nam đang đạt mức cao.

