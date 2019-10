Cuối năm 2019: Thị trường ô tô giảm giá sâu trên mọi phân khúc

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 15:00 PM (GMT+7)

Thị trường ô tô giảm giá sâu những tháng cuối năm; vé tàu hỏa giảm giá tới 50% dịp Tết; giá tôm hùm thương phẩm tăng 100.000 - 300.000 đồng/kg… là những tin đang chú ý tuần qua.

Thị trường ô tô giảm giá sâu trên mọi phân khúc

Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2019, doanh số bán hàng của các thành viên đã vượt hơn 219.000 xe ô tô các loại, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng phân khúc xe cá nhân có sự tăng trưởng cao, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt vào các tháng cuối năm 2019, nguồn cung dồi dào và giá xe liên tục giảm sâu đã thu hút người mua. Tính đến thời điểm này, thị trường ô tô Việt Nam đã có hàng chục mẫu xe được hãng áp dụng giảm giá sâu nhất lên đến 300 triệu đồng.

Cụ thể, mẫu xe Subaru Forester 2.0i-S Eyesight giảm 89 triệu đồng, Subaru Forester 2.0i-S giảm 119 triệu đồng, Subaru Forester 2.0i-L giảm 138 triệu đồng, Subaru XV ES giảm 185 triệu đồng và Subaru Outback giảm sâu nhất 200 triệu đồng.

Tiếp đến, Chevrolet Trailblazer giảm đến 100 triệu đồng trong tháng 10 cho cả 3 phiên bản là 2.5L 4x2 MT, 2.5L 4x2 AT LT và 2.5L 4x4 AT LTZ. Hiện giá bán sau khuyến mãi của Trailblazer 2.5L MT LT, 2.5L AT LT và bản 2.5L AT LTZ lần lượt là 785 triệu đồng, 825 triệu đồng và 966 triệu đồng.

Hai phiên bản Mazda CX-5 2.0 Premium và 2.0 Deluxe giảm giá 40 triệu đồng, giá mới lần lượt là 949 triệu đồng và 859 triệu đồng. Xe Peugeot 508 có mức giảm kỷ lục 140 triệu so với giá niêm yết xe xuống còn 1,16 tỷ đồng trong nửa cuối tháng 10 này. Audi Q7 và Q5 với mức giảm cao lần lượt 300 và 200 triệu đồng.

Bức tranh giảm giá trên thực tế đã diễn ra suốt 8 tháng qua kể từ thời điểm sau Tết Âm lịch 2019. Trái với những năm trước, năm nay nhiều chuyên gia dự báo giá xe sẽ không tăng đột biến vào cuối quý IV và giáp Tết 2020.

Ngành đường sắt giảm giá vé tàu Tết lên đến 50%

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, hành khách mua vé cá nhân trong đợt bán vé tàu Tết Canh Tý 2020 sẽ được giảm giá lên đến 50%.

Theo đó, chính sách giảm giá vé tàu Tết áp dụng với hành khách đi các tàu số lẻ từ ngày 1/1 đến hết ngày 16/1/2020; các tàu số chẵn từ ngày 1/1 đến hết ngày 10/1/2020 và từ ngày 3/2 đến ngày 16/2/2020.

Đối với các tàu SE1/2, SE5/6, SE19, khách hàng phải di chuyển cự ly từ 900km trở lên, còn các tàu khác không hạn chế cự ly.

Bên cạnh đó, hành khách mua vé trước từ 10 đến 19 ngày được giảm 10%; từ 20 đến 29 ngày giảm 20%; từ 30 đến 39 ngày giảm 30%; từ 40 đến 49 ngày giảm 40%; từ 50 ngày trở lên giảm 50%. Tuy nhiên, chương trình này không áp dụng cho khoang 2 giường và 4 giường các tàu SE1/2, SE19. Thời gian đổi, trả vé trước khi tàu chạy 72 giờ. Phí đổi, trả vé tương đương mức giảm giá vé đã được hưởng.

Đối với lượt vé về, hành khách cũng sẽ được giảm từ 10-20% nếu mua vào các thời gian quy định cụ thể của ngành.

Giá heo hơi biến động bất thường, thịt heo nhập khẩu ồ ạt tràn về

Sau khi tăng liên tục từ đầu tháng 10, vài ngày qua giá heo hơi cả nước biến động tăng giảm thất thường. Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong 10 ngày đầu tháng 10/2019, giá heo hơi trên cả nước liên tục tăng mạnh, giá tại nhiều tỉnh phía Bắc đã vượt 60.000 đồng/kg, còn các tỉnh miền Nam có nơi đã đạt 60.000 đồng/kg, so với cuối tháng 9/2019, giá heo hơi trên cả nước tăng từ 6.000 – 13.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá heo hơi tăng mạnh trong thời gian qua là do ảnh hưởng của dịch tả châu Phi nên nguồn cung mặt hàng thịt lợn giảm mạnh. Trong khi, nhu cầu đối với các mặt hàng thực phẩm, nguyên vật liệu cuối năm tăng nên thị trường khá sôi động.

Tuy nhiên, gần đây, sau khi có thông tin heo hơi từ Thái Lan nhập về Việt Nam qua Campuchia với số lượng hàng ngàn con mỗi ngày, giá heo hơi cả nước đột ngột quay đầu giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. Hiện, mức giá lợn hơi cao nhất tại miền Bắc đạt 63.000 đồng/kg.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, nhập khẩu thịt heo qua các cửa khẩu hải quan tại thành phố trong gần 10 tháng năm 2019 tăng 155% về lượng và 154% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, trong thời gian này, tổng lượng thịt heo nhập khẩu vào Tp. Hồ Chí Minh đạt 10.820 tấn, trị giá hơn 21,3 triệu USD.

Theo dự báo của các cơ quan chức năng, thời điểm cuối năm 2019 sản lượng thịt heo hơi sẽ giảm khoảng 200.000 tấn so với năm 2018. Hiện nay, các khu vực trang trại chăn nuôi lớn và những khu vực chăn nuôi đã an toàn dịch bệnh đang được khuyến khích tăng đàn. Bên cạnh đó, để bù đắp vào lượng thịt lợn thiếu hụt, sản lượng các loại thịt khác như bò, gà… tăng khá.

Giá tôm hùm thương phẩm tăng 100.000 - 300.000 đồng/kg

Sau thời gian dài giảm sâu, hiện giá tôm hùm thương phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bắt đầu “nhích” lên từ 100.000 - 300.000 đồng/kg.

Cụ thể, đối với tôm hùm xanh hiện ở mức từ 700 - 720 ngàn đồng/kg, trước đó từ 500 - 600 ngàn đ/kg. Còn tôm hùm sao (bông) ở mức từ 1,2 - 1,4 triệu/kg, trước đó từ 1 - 1,1 triệu đồng/kg.

Một thương lái cho biết, sở dĩ giá tôm hùm tăng không phải do thị trường Trung Quốc đang hút hàng mà vì nguồn cung khan hiếm. Nghĩa là sau khi giá tôm giảm sâu, người nuôi xuất bán thua lỗ nên có tình trạng "ghim" hàng để chờ giá. Bên cạnh đó, do chi phí đầu tư lứa tôm này cũng tăng cao nên buộc giá tôm thịt phải nhích lên.

Lý Sơn được mùa hành nhưng giá lại giảm mạnh

Vụ hành hè thu nông dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trúng đậm, mỗi sào cho sản lượng từ 700kg – 1 tấn hành củ.

Tuy nhiên, đầu vụ giá hành tím ở Lý Sơn cán mức 40.000 đồng/kg nhưng sau đó trượt dài chỉ còn 25.000 đồng/kg. Nguyên nhân là đầu vụ hành tím trên thị trường ít, thương lái mua giá cao, tuy nhiên đến kỳ thu hoạch rộ, kèm với những ngày biển động việc vận chuyển hành vào đất liền tiêu thụ gặp khó khăn khiến giá hành giảm mạnh.