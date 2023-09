Cục đá hình con ếch được đấu giá gần 30 tỷ

Mùa đấu giá mùa thu năm ngoái, nhiều người đã sửng sốt khi chứng kiến một con ếch bằng đá cẩm thạch 3.000 năm tuổi quý hiếm của Trung Quốc đã vượt qua mức ước tính 3 triệu đô la Hồng Kông và được đổi chủ với giá đáng kinh ngạc là 3,67 triệu USD (89 tỷ VND).

Một năm sau, ngày 19/9 vừa qua, một con ếch cẩm thạch khác vừa được bán đấu giá tại Sotheby's New York. Bức tượng cổ này có chiều dài 25 cm, thuộc bộ sưu tập tư nhân ở New York (Mỹ). Bức tượng vừa được bán trong phiên Sotheby's New York vào ngày 19/9, với mức giá là 1,2 triệu USD (khoảng hơn 29 tỷ VND).

Theo các chuyên gia, bức tượng con ếch 3.000 năm tuổi được chạm khắc tinh xảo. Cụ thể, bức tượng sử dụng kỹ thuật chạm khắc một cách khéo léo để thể hiện một con ếch cách điệu. Đặc biệt, hai chân sau của con ếch được tạo hình cẩn thận theo hình thức phù điêu, có rãnh ở phần giữa. Người thợ thời cổ đại còn sáng tạo trong việc làm mắt ếch bằng cách đục hai lỗ nhỏ và đặt trong hốc hình vuông.

Vì người Thương tin vào thế giới bên kia nên các nghi lễ và thờ cúng tổ tiên đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của họ. Do đó, các tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ này chủ yếu là những chiếc bình bằng đồng được làm để cúng rượu và thức ăn cho linh hồn tổ tiên. Tuy nhiên, các tác phẩm nghệ thuật nghi lễ cũng được tạo ra từ ngọc bích, xương hoặc ngà voi, hiếm khi thấy các tác phẩm chạm khắc bằng đá cẩm thạch như vậy.

Chỉ có ba tác phẩm chạm khắc ếch bằng đá cẩm thạch có kích thước và hình dáng như vậy được biết đến từ triều đại nhà Thương: một tác phẩm từ bộ sưu tập của Richard Bull, được bán tại Sotheby's New York năm 1983; một tác phẩm từng thuộc sở hữu của "Bố già đồ cổ Trung Quốc" Giuseppe Eskenazi, đã được sang tay với giá khoảng 3,67 triệu USD tại Sotheby's Hong Kong vào mùa thu năm ngoái; và con ếch hiện tại, xuất hiện lần cuối trước công chúng vào năm 1982.

Theo ghi chép trong lịch sử, triều đại nhà Thương có 30 đời vua trị vì, bắt đầu từ vua Thành Thang và cuối cùng sụp đổ ở vua Trụ, hay còn gọi là Trụ Vương. Nhà Thương là triều đại bắt đầu nổi lên từ phía Tây châu thổ sông Vị và sau đó thống nhất vùng đồng bằng ở phía bắc Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]