Cửa xuất ngoại hé mở, giá thanh long nhảy lên 33.000 đồng/kg

Thứ Ba, ngày 18/02/2020 13:00 PM (GMT+7)

Giá thanh long đang tăng từ 6.000 đồng/kg lên 33.000 đồng/kg.

Sáng nay (18-2), ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Long An, cho biết những ngày gần đây giá thanh long tại Long An bắt đầu tăng trở lại.

"Hiện các nhà kho đang thu mua thanh long của người dân với giá 25.000-33.000 đồng/kg thanh long ruột đỏ loại 1, 2. Đỉnh điểm ngày hôm qua, thanh long ruột đỏ loại 1 được bán với giá 40.000 đồng/kg" - ông Trịnh thông tin.

Người dân đang thu hoạch thanh long. Ảnh: LE VAN

Còn tại Bình Thuận, giá thanh long ruột trắng cũng tăng từ 7.000 đồng/kg lên 16.000 đồng/kg. Người nông dân đang rất vui mừng.

"Qua đường biển, chúng tôi vẫn xuất thanh long sang Trung Quốc nhưng số lượng ít hơn, còn chủ yếu bán cho các nước Malaysia, Singapore, Canada" - ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận, cho biết.

Trước đó, để phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới được siết chặt khiến nhiều mặt hàng nông sản, trong đó có thanh long bị ùn tắc, giá rớt thảm hại còn khoảng 5.000 đồng/kg. Không xuất được sang Trung Quốc, người dân loay hoay tìm đầu ra tại thị trường trong nước. Để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, các hệ thống phân phối, siêu thị lớn trong nước cũng vào cuộc.

Tuy nhiên, chủ tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Long An cho hay hiện tình hình tiêu thụ trong nước chưa nhiều. Lý do là thanh long xuất khẩu được giá cao hơn so với bán trong nước.

"Nếu bán cho các siêu thị trong nước thì chỉ được khoảng 17.000 đồng/kg nhưng xuất sang Trung Quốc thì nhà kho thu mua với giá trên dưới 30.000 đồng/kg. Với giá 17.000 đồng/kg thì người dân chỉ huề vốn chứ không có lời nên họ mong muốn thanh long được xuất khẩu hơn" - ông Trịnh nói.

Nguồn: https://plo.vn/kinh-te/cua-xuat-ngoai-he-mo-gia-thanh-long-nhay-len-33000-dong-kg-890395.htmlNguồn: https://plo.vn/kinh-te/cua-xuat-ngoai-he-mo-gia-thanh-long-nhay-len-33000-dong-kg-890395.html