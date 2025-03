Ngày 14/3, ông Lê Tuấn Linh, Tổng Giám đốc CER cho biết thông tin trên. Mỗi hộp kẹo Kera có 30 viên, được bán trên sàn thương mại với giá 150.000 - 165.000 đồng. Tất cả đều có hóa đơn chứng từ. "Vì vậy, nếu khách hàng từng mua Kera mong muốn hoàn tiền, trả hàng, công ty sẵn lòng thực hiện việc này", ông Linh nói.

Theo hướng dẫn của công ty này phát ra tối cùng ngày, có hai điều kiện để được hoàn tiền gồm những khách hàng mong muốn được hoàn tiền (kể cả khi họ đã sử dụng sản phẩm) và có phát sinh đơn hàng kể từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025.

Ông Linh nói người mua chủ động liên hệ với công ty theo hướng dẫn để được hỗ trợ nhanh nhất. Mọi yêu cầu hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 7-10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ thông tin.

Công ty "kẹo rau củ" đã bán hơn 100.000 hộp ra thị trường. Ảnh: Người tiêu dùng cung cấp

Kẹo rau củ Kera do công ty CER (TP Thủ Đức, TP HCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sản xuất. Nguyên liệu được thu mua từ các vùng ở Lâm Đồng, Đăk Lăk, Bình Thuận, "đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng" và 100% sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ASIA, theo ông Linh.

Thời gian qua, kẹo được nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo rằng "sản phẩm có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn", gây lùm xùm "sai sự thật". Một người dùng tự mang kẹo đi xét nghiệm, kết quả cho thấy tỷ lệ rau trong viên kẹo rất thấp so với quảng cáo. Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk kiểm tra việc sản xuất, quảng cáo sản phẩm, hiện chưa công bố kết quả.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đều xin lỗi người dùng. Đây là hai tên tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội và thường livestream bán hàng đạt doanh thu lớn.

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cũng vừa cho biết sẽ xử phạt hành chính với Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục vì quảng cáo không đúng sản phẩm kẹo rau củ Kera. Cục chưa đưa ra mức phạt cụ thể, nhưng cho biết quyết định xử phạt sẽ được đưa trong tuần sau. Theo khoản 5, điều 34, nghị định 38, về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo, hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn, bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng.