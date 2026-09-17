Con đặc sản này "nhịn uống, ăn tiết kiệm", nuôi thành công ở một xã mới của Nghệ An, tất nhiên ông chủ phát tài rồi

Xã Vân Du, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Yên Thành cũ), nằm trong vùng trung du với điều kiện khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và chăn nuôi.

Trong bối cảnh nhiều nông dân tìm kiếm hướng chăn nuôi mới, hiệu quả kinh tế cao, ít rủi ro, anh Nguyễn Văn Trường đã tình cờ biết đến loài dúi – một loài vật nuôi, con đặc sản, có giá trị thương phẩm và sinh sản nhanh.

Với kinh nghiệm nuôi gia súc nhỏ lẻ và niềm đam mê sáng tạo, anh quyết định thử nghiệm mô hình nhân nuôi dúi với mong muốn vừa tăng thu nhập, vừa cung cấp giống cho bà con trong vùng.

Khuôn viên chuồng trại nuôi dúi-con đặc sản "không có nhu cầu uống nước, ăn tiết kiệm" của gia đình anh Trường, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Yên Thành cũ).

Anh Trường cho biết, nuôi con dúi không khó, chỉ cần đảm bảo đúng loại thức ăn và chuồng trại thoáng mát là đàn khỏe mạnh.

“Nuôi dúi rất dễ, thức ăn đơn giản, không cần thuốc men mà hầu như không bệnh tật gì hết” – anh Trường chia sẻ.

Hiện anh Trường cũng thuê thêm nhân công để chăm sóc đàn dúi ngày một tăng số lượng của gia đình.

Đồng thời, gia đình anh Trường hỗ trợ một số con dúi giống cho các hộ dân xung quanh, giúp lan tỏa mô hình và tạo nghề nghiệp mới, thu nhập mới cho cộng đồng.

Đàn dúi đang phát triển khỏe mạnh, ngày càng tăng về số lượng đầu con trong trang trại nuôi con đặc sản của gia đình anh Trường, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Yên Thành cũ).

Anh mong muốn nhận thêm được sự chung tay góp vốn của các hộ dân, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để mô hình nuôi con đặc sản "nhịn uống nước, ăn siêu tiết kiệm" này được mở rộng, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

UBND xã Vân Du đánh giá cao hiệu quả mô hình nuôi dúi của anh Trường, coi đây là hướng chăn nuôi đặc sản, phù hợp với điều kiện địa phương.

Xã Vân Du, tỉnh Nghệ An khuyến khích người dân mở rộng mô hình nuôi co đặc sản này, đồng thời dự kiến hỗ trợ kinh phí và nguồn giống để các hộ mới có thể đầu tư phát triển đàn.

Khu chuồng nuôi dúi của gia đình anh Trường được thiết kế rất khác biệt so với chuồng nuôi các loài vật khác.

Đây được xem là cơ hội để Vân Du trở thành vùng cung cấp con dúi thương phẩm và con dúi giống, nâng cao thu nhập và đa dạng hóa sinh kế cho nông dân.

Mô hình nuôi dúi tại xã Vân Du của anh Nguyễn Văn Trường là minh chứng cho hiệu quả chăn nuôi vật nuôi đặc sản.

Mô hình nuôi con đặc sản là con dúi vừa thích nghi tốt với điều kiện địa phương, vừa mang lại thu nhập ổn định.

Đặc tính sinh học của dúi như khả năng sinh sản nhanh, sức đề kháng cao, ít bệnh và nhu cầu thức ăn đơn giản, tiết kiệm, nguồn thức ăn dễ kiếm giúp người dân dễ dàng quản lý và phát triển đàn.

Anh Trường cho biết, nuôi dúi không khó, chỉ cần đảm bảo đúng loại thức ăn và chuồng trại thoáng mát là đàn dúi khỏe mạnh. “Nuôi dúi rất dễ, thức ăn đơn giản, dễ kiếm, không tốn tiền mua thuốc thú y mà hầu như không bệnh tật gì hết”.

Để nhân rộng mô hình, cần lưu ý: xây dựng chuồng trại thông thoáng, kiểm soát vệ sinh và cho dúi ăn đúng loại thức ăn, theo dõi sinh sản để kịp thời tách con giống.

Đặc biệt, khi mua con dúi giống, nên chọn từ một cơ sở uy tín, không trộn từ nhiều nơi để hạn chế bệnh tật và quản lý đàn dúi thuận lợi.

Đồng thời, chính quyền cần tiếp tục hỗ trợ vốn và con dúi giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi dúi, giúp bà con yên tâm đầu tư, góp phần nâng cao thu nhập bền vững.

Mô hình nuôi dúi của anh Trường là điển hình cần nhân rộng, đồng thời là bài học kinh nghiệm quý báu để ngành khuyến nông Nghệ An thúc đẩy phát triển chăn nuôi đặc sản, tăng hiệu quả kinh tế nông thôn và từng bước nâng cao đời sống người dân.