Cơ sở sang chiết gas lậu quy mô lớn núp bóng trong bãi đậu xe

Vụ việc được phát hiện khi Công an huyện Long Thành và Công an xã Long Phước kiểm tra đột xuất bãi đậu xe Chung Vui tại xã Long Phước. Tại đây Công an đã phát hiện trên 350 vỏ bình gas loại 45kg mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Sài Gòn Petro, V-gas, Petro VN gas, H-gas,…và 246 bình gas loại 12kg còn chứa gas mang các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường nhưng không có niêm màng co.

Số bình ga trong cơ sở sang chiết lậu.

Ngoài ra, Công an còn phát hiện trên 600 niêm màng co mang các nhãn hiệu gas khác nhau đang được cất giữ tại đây và nhiều dụng cụ hệ thống van, vòi dùng để sang chiết gas từ xe bồn sang các bình chứa. Làm việc với một số người liên quan tại thời điểm kiểm tra, những người này khai nhận cơ sở sang chiết gas trong bãi đậu xe này được chủ là N.T.V giao lại cho ông Nguyễn Tiến Ngọc (SN 1981, ngụ xã Long Phước) quản lý.

Số bình gas phát hiện tại cơ sở này được chủ cơ sở là ông Ngọc cho sang chiết từ các xe bồn chở gas đến đậu ở bãi xe này vào bình. Sau khi sang chiết số bình gas này sẽ đưa đến các cơ sở của mình ở xã Long Phước để tiêu thụ.

