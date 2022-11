Nhà nghỉ biến thành kho chứa hàng hóa không rõ nguồn gốc với số lượng "khủng"

Ngày 26/11, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ sau khi tiến hành kiểm tra bất ngờ 2 nhà nghỉ trên địa bàn.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngày 24/11, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội QLHC về TTXH Công an huyện Hòa Vang và Công an xã Hòa Nhơn bất ngờ kiểm tra 2 nhà nghỉ tại thôn Thạch Nham Đông (Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Hai "kho hàng hóa" không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng khủng được lực lượng Công an huyện Hòa Vang phát hiện. (Ảnh CAHV)

Qua kiểm tra phát hiện các loại hàng hóa gồm nước giặt, hạt nêm, dầu thảo dược Linh Đơn Khớp, nước mắm, nước rửa chén, bóng đèn LED... Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu xác định ông Nguyễn Văn Công (SN 1994, trú Thạch Nham Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang) là người quản lý số hàng trên. Hiện Đội CSKT Công an huyện Hòa Vang đang tạm giữ số hàng trên và tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

