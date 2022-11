Chủ nhà hàng gom rùa hoang dã để “chiều” khách nhậu

Sáng 26/11, Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP Huế kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh ăn uống Bãi Kiến tại xã Hương Thọ, TP Huế do ông Lê Văn Cánh (SN 1973) làm chủ.

11 cá thể rùa được lực lượng chức năng phát hiện tại quán ăn ông Cảnh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 11 cá thể rùa và 1 cá thể mang không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản ông Cánh về hành vi tàng trữ mua bán động vật hoang dã trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống của ông Cảnh.

Theo cơ quan Công an, số cá thể động vật hoang dã này được chủ nhà hàng mua của một số người dân, rồi đưa về nhốt, sau đó chế biến để bán cho những người khách có nhu cầu khi đến quán. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

