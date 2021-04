Cận cảnh cụ me “dáng bay” giá bạc tỷ nhưng chủ nhân quyết không bán

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 16:12 PM (GMT+7)

Cây me hơn 100 tuổi “dáng bay” có thế “khủng” khiến nhiều người yêu cây cảnh trầm trồ khen ngợi không ngớt lời khi lần đầu nhìn thấy cây.

Nhìn từ xa cây me với tuổi đời hơn 100 năm, có hình dáng "thác đổ, mây bay" cao khoảng 2m và có một tán dài hơn 3m với nhiều nhánh xòe to, quả ở các cành sai chi chít. Đặc biệt ở phần gốc có nhiều vết u nần, khúc khuỷu hằn lên trông rất độc lạ.

Cây me "dáng bay" thu hút nhiều người chơi cây cảnh đến chiêm ngưỡng.

Theo thông tin trên Zing, cây me được chủ nhân ở đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM) khẳng định ở Việt Nam chưa có cây thứ 2. Trước đó vào năm 2017 cây me độc đáo này được chủ nhân rao bán với giá 3,5 tỷ đồng.

Chia sẻ trên Dân Việt, nghệ nhân Bình cho biết: “Gần 10 năm trước tôi mua cây me này của một người ở tỉnh miền Trung. Theo chủ nhân cũ thì cây me đã có tuổi đời hơn 100 năm. Dáng cây me này là dáng bay”.

Cây me “khủng” trước được chủ nhân đưa ra giá tiền tỷ. Trước đây, cũng đã có người ngã giá 3,2 tỷ đồng nhưng số tiền thấp hơn nên nghệ nhân Bình chưa đồng ý bán.

Bộ gốc lớn có vòng tròn khoảng 1,6 m. Thời điểm ông Hai mua, cây me có giá trị cả tỷ đồng. Thân chính có hốc lớn được ông phủ kín bằng loại gỗ cổ thụ tạo nên hình ảnh của dòng thác chảy. Ảnh: Zing.

Trước đây, cũng có cây me cảnh có hình dáng "quái" như đang bay lên được nhiều người trong giới chơi cây cảnh trả giá cả tiền tỷ nhưng chủ nhân vẫn chưa muốn chuyển nhượng.

Được biết, cây me trăm tuổi có dáng thế "khủng" được chủ nhân vận chuyển về từ Campuchia về tạo tác trong nhiều năm liền mới được thế dáng đẹp như hiện tại

Chia sẻ trên báo Dân Trí, anh Hồ Hải Sơn ở Hóc Môn là chủ nhân của cây me cho biết: “Vườn cảnh của tôi có nhiều loại nhưng độc, lạ nhất là cây me bay trăm tuổi. Gọi như vậy vì nó có hình dáng như đang bay lên trời, nhìn rất uy nghi. Cây me này được tôi nhập từ Campuchia về, ngay từ đầu nó đã có dáng nghiêng, tán lá xum xuê, thân cây to, chắc”.

Cây me thế độc đáo có giá tiền tỷ.

Thoạt nhìn cây me này có dáng khá đặc biệt, phía dưới gốc to rồi vươn dài nhỏ dần theo thân cây, các nhánh trổ ra như hai cánh chim phượng hoàng đang bay trông rất bắt mắt người xem.

