Bức tranh bị cắt dở được bán đấu giá hơn 25 triệu USD

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021 05:00 AM (GMT+7)

Bức tranh bị hủy một nửa của họa sĩ đường phố người Anh Banksy vừa được bán với mức giá khủng 25,4 triệu USD.

Nhà đấu giá Sotheby's mới đây đưa ra thông báo, bức tranh Love is in the Bin (Tình yêu trong thùng rác) vừa được đưa ra đấu giá hôm 14/10. Tác phẩm được chào bán với giá ước tính 5,5 triệu đến 8,3 triệu USD, theo AP. Cuối cùng, nó được bán với mức giá 25,4 triệu USD, cao gấp 3 lần ước tính và cũng xác lập một kỷ lục mới đối với nghệ sĩ.

Bức tranh gốc Girl With Balloon.

Được biết bức tranh gốc có tên Girl With Balloon với hình ảnh một cô gái cầm quả bóng bay màu đỏ, từng được bán tại Sotheby's vào tháng 10/2018. Tuy nhiên ngay khi một người mua giấu tên ở châu Âu đấu giá thành công với giá 1,4 triệu USD, bức tranh tự trôi ra khỏi phần khung và nửa dưới bức tranh bị cắt thành nhiều mảnh dọc trước sự chứng kiến của những người tham dự.

Cụ thể khi đó một máy hủy tài liệu ẩn mà Banksy giấu trong khung tranh đã được kích hoạt khiến một tác phẩm mới ra đời ngay sau khi vừa được đấu giá. Kết quả, bức tranh bị chia thành hai phần, gồm phần đầu là quả bóng bay, phần cuối là hình ảnh cô gái đã bị máy hủy tài liệu cắt. Bức tranh Girl with Balloon sau khi bị hủy một phần đã được đổi tên thành Love is in the Bin.

Alex Branczik, Chủ tịch về Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại của Sotheby’s mô tả “Love is in the Bin là một biểu tượng thực sự của lịch sử nghệ thuật gần đây”. “Khi Girl With Balloon tự hủy trong phòng đấu giá của chúng tôi, Banksy đã gây chú ý trên toàn cầu và trở thành một hiện tượng văn hóa", ông nhấn mạnh.

Họa sĩ Banksy bắt đầu sự nghiệp bằng các bức vẽ trên tường ở Bristol, Anh và đã trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Một số tác phẩm của Banksy được bán đấu giá hàng triệu USD. Hồi tháng 3, bức tranh vẽ tường trong bệnh viện của Banky nhằm tôn vinh các nhân viên y tế, đã được bán với giá 23,2 triệu USD.

