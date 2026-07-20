Bị chê "thất sách" khi mang cây quýt trồng ở đất này, anh nông dân Đồng Nai nay "lội ngược dòng", cầm tiền tỷ

Nhọc nhằn hồi sinh đất cát trồng quýt đường theo hướng sạch

Vườn quýt đường của anh Sáu sai trái. Ảnh: T.Đ

Tại Đồng Nai, nói đến quýt đường, người ta thường nghĩ ngay đến thủ phủ Thanh Sơn (huyện Định Quán cũ) với danh tiếng lẫy lừng. Chính vì vậy, ngày anh Nguyễn Duy Sáu dốc vốn đầu tư 2ha quýt đường trên nền đất cát pha, nhiều lão nông trong vùng đều lắc đầu ái ngại. Ai cũng bảo anh dại, vừa không "ké" được thương hiệu sẵn có, vừa tự làm khó mình ở một vùng đất vốn nổi tiếng là kén chọn cây trồng.

Thế nhưng, cái nhìn của một người làm chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp và niềm đam mê cháy bỏng với thứ quả mọng nước này đã cho anh Sáu một góc nhìn khác. Anh phát hiện ra đất pha cát có độ mát cao, xốp và thoáng khí – những điều kiện lý tưởng giúp rễ quýt sinh trưởng mạnh, ít bị sâu bệnh tấn công. Nhược điểm lớn nhất là đất giữ nước kém thì hoàn toàn có thể khắc phục bằng kỹ thuật.

Để giữ ẩm cho đất, anh Sáu chọn giải pháp "thuận tự nhiên" là để cỏ mọc xanh rì dưới gốc cây nhằm che bớt cái nắng gắt phương Nam, kết hợp hệ thống tưới phun sương tự động chạy liên tục nhằm tiết kiệm nước và công lao động. Tư duy làm nông sạch cũng được anh áp dụng triệt để, toàn bộ vườn quýt được nuôi dưỡng bằng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học. Mỗi tháng một lần, anh tự tay kiểm tra, "đo" sức lớn của quả để gia giảm lượng phân bón thích hợp, tăng DAP khi quả còn nhỏ và hạn chế kali để cây phát triển bền vững.

Anh Sáu thu hoạch quýt. Ảnh: T.Đ

"Quả ngọt" tiền tỷ và tín hiệu vui từ thị trường

Trời không phụ công người, 2ha quýt đường của anh Sáu giờ đây lúc nào cũng xanh mướt, trái sai trĩu cành từ gốc đến ngọn.

Trồng theo hướng sạch, vườn quýt của anh cho thu hoạch rải rác quanh năm, nhưng rộ nhất là vào chính vụ từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch.

Dù năng suất có phần thấp hơn cách trồng thông thường, nhưng đổi lại, quả quýt đường của gia đình anh vỏ mỏng, xanh bóng, múi mọng và ngọt đậm đà, rất được lòng thương lái. Với sản lượng gần 100 tấn mỗi năm, trừ hết chi phí vật tư, anh Sáu bỏ túi khoản lãi ròng hơn 1 tỷ đồng.

Khảo sát thị trường quýt đường hiện nay cho thấy, mức giá loại đặc sản này đang giữ nhịp rất tốt, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người làm vườn. Tại các chợ đầu mối và thị trường bán lẻ ở TP.HCM, giá quýt đường loại 1 (trái to đều, vỏ bóng) hiện dao động 35.000 – 50.000 VNĐ/kg.

Riêng đối với các dòng phân khúc quýt sạch, có chứng nhận an toàn như của anh Sáu, mức giá tại các cửa hàng nông sản cao cấp hay siêu thị có thể đạt 55.000 – 80.000 VNĐ/kg.

Ngay cả mức giá thu mua sỉ tại vựa vào ngày thường cũng duy trì ổn định cũng 20.000 – 25.000 VNĐ/kg, giúp người nông dân có lãi đậm.

Sản phẩm quýt đường của anh SDáu.Ảnh: T.Đ

Chia sẻ về niềm vui được giá, anh Sáu phấn khởi: “Bây giờ người tiêu dùng tinh ý lắm, trái quýt nào phun thuốc, ép chín nhìn cái biết ngay, ăn lại chua chát. Quýt mình làm sạch, vị ngọt thanh tự nhiên nên thương lái săn đón tận vườn, giá bán lúc nào cũng cao gần gấp đôi so với quýt trồng kiểu lạm dụng hóa chất. Thấy bà con chuộng nông sản sạch, người làm vườn như tôi có thêm động lực lớn lắm”.

Từ một canh bạc bị gắn mác “thất sách”, sự kiên trì và tư duy nhạy bén đã đưa người nông dân chân lấm tay bùn Nguyễn Duy Sáu vươn lên hàng “đại gia” nông nghiệp. Câu chuyện trồng quýt đường trên đất cát pha tại Cẩm Mỹ không chỉ là câu chuyện làm giàu của một cá nhân, mà còn mở ra một hướng đi mới, khẳng định vị thế của nông nghiệp sạch, bền vững tại địa phương.