3 cây cảnh như cổ vật sống tươi đẹp, vượng khí, càng nuôi lâu càng đắt giá, dưỡng phúc lành, chiêu tài lộc

Có một sự thật mà người chơi cây cảnh lâu năm nào rồi cũng nhận ra: hoa rực rỡ thì dễ khiến ta xiêu lòng ngay lúc đầu, nhưng thứ ở lại với ta qua năm tháng lại không phải là hoa.

Hầu hết chúng ta bắt đầu làm vườn bằng những chậu hoa mùa vụ. Gieo hạt vào mùa xuân, hè đã có một ban công rực rỡ. Niềm vui ấy ngắn và mãnh liệt như pháo hoa. Đến năm thứ hai, hoa đã thưa.

Năm thứ ba, gốc đã mục. Ta vẫn tưới, vẫn bón, vẫn nâng niu như cũ, nhưng nó không chịu ở lại. Bởi bản chất của hoa mùa vụ là “hàng tiêu dùng nhanh”, sinh ra để rực rỡ một lần rồi tàn.

3 cây cảnh không chỉ đẹp để ngắm, mà còn lành để nuôi dưỡng phúc khí trong nhà.

Người làm vườn thực thụ, sau vài năm, sẽ không còn chạy theo luống hoa nữa. Họ đi tìm những “cổ vật sống”. Đó là những cái cây có thể đi cùng một đời người, thậm chí đi qua hai, ba thế hệ.

Thân của cây cảnh lớn hơn cánh tay, dáng của nó đã mang dấu vết của thời gian, chỉ cần đặt ở góc sân, góc phòng khách là tự nó đã có khí chất.

Nó không cần phải cố gắng để đẹp. Càng sống lâu, nó càng đắt giá, càng trầm tĩnh, và càng khiến ngôi nhà của bạn trở nên khác biệt. Đó không chỉ là cây cảnh. Đó là tài sản. Là vật gia truyền.

Dưới đây là 3 cây cảnh không chỉ đẹp để ngắm, mà còn lành để nuôi dưỡng phúc khí trong nhà.

1. Cây cảnh: Hồng sa mạc - Vẻ đẹp kiêu hãnh của kẻ sống sót

Cái tên hoa hồng sa mạc dễ làm người ta hiểu lầm. Nó không phải hoa hồng, và cũng không mong manh như cái tên gợi ra. Tên khoa học của nó là Adenium obesum, một cư dân thực thụ của những vùng sa mạc khô cằn châu Phi và bán đảo Ả Rập.

Ở quê hương của cây cảnh hồng sa mạc, có những cây đã sống hàng trăm năm, gốc phình to như một chiếc bình cổ, cành uốn lượn như nét thư pháp giữa trời cát bỏng.

Vẻ đẹp của nó nằm ở sự đối lập đầy triết lý. Gốc và thân thì mập mạp, xù xì, gân guốc, mang dáng dấp của một lão tiều phu đã đi qua phong sương.

Nhưng từ trên cái thân tưởng chừng khô cằn ấy, lại bung ra những chùm hoa mỏng manh như lụa, màu hồng thắm, đỏ rực hay trắng ngà, mềm mại như hoa hồng.

Đó chính là bài học đầu tiên nó dạy ta: sức sống mạnh mẽ nhất lại thường ẩn trong hình hài khiêm nhường nhất, và sự dịu dàng chỉ thật sự có giá trị khi nó mọc lên từ kiên cường.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh hồng sa mạc

Trong phong thủy, hồng sa mạc là biểu tượng của ý chí và sự vươn lên. Dáng gốc bonsai tự nhiên của nó mang năng lượng của sự trường tồn, giúp gia chủ vững tâm trước biến động.

Hoa nở rộ từ tháng 5 đến tháng 12, thậm chí trong phòng ấm mùa đông vẫn nở, nên người xưa tin rằng nó mang lại cát khí quanh năm, xua đi sự lụi tàn.

Đặt một chậu cây cảnh hồng sa mạc đã nuôi nhiều năm ở hiên nhà hay phòng khách, là đặt một lời nhắc rằng: đẳng cấp không đến từ sự phô trương, mà đến từ nội lực.

Cách chăm sóc cây cảnh hồng sa mạc

Nuôi hồng sa mạc là học cách lười biếng một cách thông minh. Nó ghét nhất sự chăm bẵm thái quá. Đừng cho nó chậu quá lớn, đừng cho nó đất quá màu mỡ giữ nước.

Cây cảnh cần chậu nhỏ

Cây cảnh chỉ cần một chiếc chậu nhỏ vừa vặn, một thứ đất cát tơi xốp thoát nước thật nhanh, và một nơi có nắng gắt nhất trong nhà bạn. Bạn càng bỏ bê, nó càng sống khỏe.

Thân nó chính là một bể chứa nước tự nhiên, phình to để tích trữ cho những ngày hạn. Bạn đi công tác một tháng quên tưới, nó vẫn bình thản ở đó chờ bạn về.

Một cây hồng sa mạc nuôi mười năm, thân đã lên nước bóng, gốc đã hóa gỗ, giá trị không còn tính bằng tiền mua cây giống ban đầu nữa. Nó là một tác phẩm.

Cây cảnh ngọc bích lại là vẻ đẹp của sự sung túc hiền hòa.

2. Cây cảnh: Ngọc bích - Cây tiền tài càng già càng vượng

Nếu hồng sa mạc là vẻ đẹp của sự kiêu hãnh, thì cây cảnh ngọc bích lại là vẻ đẹp của sự sung túc hiền hòa.

Ai trong chúng ta mà chưa từng thấy một chậu ngọc bích nhỏ xinh ở đâu đó? Crassula ovata, người miền Nam hay gọi là cây phỉ thúy, ở nhiều làng quê còn được gọi thẳng là “cây tiền”.

Lá của cây cảnh này dày, mọng nước, xanh trong như ngọc, hình đồng xu tròn trịa. Khi còn nhỏ, nó chỉ là một chậu cây để bàn xinh xắn. Nhưng hãy cho nó mười năm, hai mươi năm.

Lá của cây cảnh này dày, mọng nước

Bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu. Thân cây từ màu xanh mềm sẽ hóa gỗ nâu sẫm, cứng cáp, xoắn vặn thành thế long, thế trực đầy cổ kính. Tán lá sum suê, tầng tầng lớp lớp như một cây cổ thụ thu nhỏ.

Đặt cây cảnh trong chiếc chậu gốm mộc, kê ở góc sân có nắng, bỗng chốc cả không gian bừng lên vẻ trang trọng, an nhiên của một gia đình có gốc rễ.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh ngọc bích

Trong phong thủy, không có loài cây nào có ý nghĩa trực diện và lành như ngọc bích. Lá hình đồng tiền, mọng nước tượng trưng cho tài sản tích lũy.

Chăm cây cảnh ngọc bích là học cách của sự vừa đủ.

Thân hóa gỗ tượng trưng cho sự bền vững của cơ nghiệp. Người ta tin rằng cây ngọc bích càng già, tán càng rộng, thì tài khí của ngôi nhà càng tụ.

Khi cây ra hoa - những chùm hoa trắng nhỏ li ti như sao - đó được xem là điềm đại cát, báo hiệu may mắn lớn sắp đến, bởi ngọc bích rất khó ra hoa nếu không được chăm sóc đủ lâu và đủ tâm.

Cách chăm sóc cây cảnh ngọc bích

Chăm cây cảnh ngọc bích là học cách của sự vừa đủ. Nó ưa nắng, càng nắng lá càng mọng, viền lá ửng đỏ rất đẹp. Nguyên tắc tưới duy nhất bạn cần nhớ là: đợi đất khô hẳn rồi mới tưới đẫm.

Cây cảnh ưa nắng

Tuyệt đối không tưới lai rai mỗi ngày. Mùa đông chỉ cần tránh sương muối cho nó. Và điều quan trọng nhất làm nên giá trị của một cây ngọc bích cổ chính là cắt tỉa. Bạn phải dám cắt.

Cắt đi những cành tăm, uốn nắn những cành chính, để cây dồn lực vào thân. Cứ như vậy, năm này qua năm khác, bạn đang tạc nên một bức tượng sống.

Nuôi một cây cảnh ngọc bích chính là nuôi dưỡng quan niệm về sự giàu có: giàu có không phải là có thật nhiều tiền trong một lúc, mà là biết cách tích lũy từng chút một, bền bỉ, kiên nhẫn, để rồi một ngày nó trở thành một gia sản vững chãi.

Cây cảnh lan quân tử không có thân gỗ

3. Cây cảnh: Lan quân tử - Khí chất của người quân tử trong phòng khách

Nếu hai loài cây trên vươn mình thành gỗ, thì lan quân tử, Clivia, lại chọn một con đường khác để trở nên quý phái: sinh sôi và tỏa sáng bằng thần thái.

Cây cảnh lan quân tử không có thân gỗ, nhưng nó có khả năng đẻ nhánh vô hạn và sống tới vài chục năm. Vẻ đẹp của nó đến từ sự chuẩn mực và đối xứng đến kinh ngạc.

Lá của cây cảnh dày, xanh thẫm như sáp, mọc đối xứng hai bên như một chiếc quạt lớn xòe ra. Những đường gân lá chạy dọc, thẳng tắp, đều đặn, không một chiếc lá nào mọc lệch.

Lá của cây cảnh dày, xanh thẫm như sáp

Chỉ cần nhìn vào bộ lá thôi, người ta đã thấy được sự ngăn nắp, kỷ luật và chính trực. Đó là lý do người xưa đặt cho nó cái tên “quân tử”.

Đến mùa hoa, từ giữa đám lá ấy, một cuống hoa mập mạp, thẳng đứng vươn lên, mang theo một tán hoa lớn gồm mười mấy, hai mươi bông hoa màu cam rực rỡ hay vàng đỏ lộng lẫy.

Hoa của cây cảnh này không rũ xuống, mà luôn ngẩng cao đầu, trang nghiêm và đường bệ. Một chậu lan quân tử đang thời kỳ nở rộ, với hàng chục bông hoa cùng khoe sắc, đặt ở phòng khách thì không một loại hoa nhập ngoại đắt tiền nào có thể sánh được về khí chất.

Hoa của cây cảnh luôn ngẩng cao đầu

Cây cảnh lan quân tử không ồn ào, nhưng nó khiến cả căn phòng trở nên sang trọng hơn, có chiều sâu hơn.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh lan quân tử

Trong phong thủy, lan quân tử là loài hoa của sự giàu sang và địa vị. Ngày xưa, chỉ những gia đình quyền quý mới có một chậu lan quân tử to trong nhà.

Cây cảnh này hội tụ đủ ba yếu tố quý: hoa - lá - quả đều đẹp, được gọi là “ba lần đắc ý”. Lá tượng trưng cho sự ngay thẳng, hoa tượng trưng cho phú quý, quả mọng đỏ tượng trưng cho con cháu đuề huề.

Đặt một chậu lan quân tử ở phòng khách hướng Nam được cho là giúp vượng khí, thu hút quý nhân, và giúp gia chủ giữ được sự điềm tĩnh, sáng suốt của bậc quân tử trước mọi việc.

Cây cảnh này hội tụ đủ ba yếu tố quý

Cách chăm sóc cây cảnh lan quân tử

Chăm lan quân tử là học cách của sự tinh tế. Nó không chịu được nắng gắt trực tiếp mùa hè, cần bóng râm nhẹ, nhưng các mùa còn lại lại cần đủ sáng để lá không bị vặn vẹo.

Muốn bộ lá đẹp như quạt, thỉnh thoảng bạn phải xoay chậu để các lá đón sáng đều nhau. Nó không cần quá nhiều nước, chỉ cần đủ ẩm.

Cứ bình thản như vậy, nó sẽ ở với bạn hàng chục năm, bụi cây ngày càng to, càng đẻ nhiều con, hoa nở càng lúc càng rộ.

Có những chậu lan quân tử được chăm khéo, lá dài tới 70cm, bản lá to, bóng như sáp, được định giá lên tới hàng trăm triệu đồng trong các hội cây cảnh. Nhưng giá trị thực của nó không nằm ở tiền.

Ba cây cảnh trên đều có chung một phẩm chất

Nó nằm ở chỗ bạn đã bỏ bao nhiêu năm tháng để rèn giũa cho nó một dáng vẻ chuẩn mực như vậy.

Cuối cùng, trồng cây cảnh cũng giống như làm người.

Chúng ta có thể chọn sống như một bông hoa mùa vụ, rực rỡ chốc lát rồi tàn. Hoặc chúng ta có thể chọn sống như một cây cổ thụ, chậm rãi, trầm ổn, mỗi năm chỉ lớn thêm một chút, nhưng mỗi năm lại thêm một phần giá trị.

Ba cây cảnh trên đều có chung một phẩm chất: chúng không đòi hỏi bạn phải là một chuyên gia. Chúng chỉ đòi hỏi bạn một thứ duy nhất, thứ mà xã hội hiện đại đang thiếu nhất: thời gian và sự kiên nhẫn.

Cây cảnh đẹp nâng đẳng cấp ngôi nhà

Hãy bắt đầu từ một cây con nhỏ hôm nay. Mười năm sau, hai mươi năm sau, khi bạn bè đến thăm nhà, họ sẽ không còn trầm trồ vì bộ sofa đắt tiền hay chiếc tivi màn hình lớn.

Họ sẽ đứng lặng trước cây cảnh ngọc bích cổ thụ của bạn, hay chậu hồng sa mạc gốc to như bắp đùi, hay bụi lan quân tử với ba mươi bông hoa cùng nở.

Và họ sẽ hiểu, đẳng cấp của một ngôi nhà không nằm ở những thứ mua được bằng tiền trong một ngày, mà nằm ở những thứ được nuôi dưỡng bằng tình yêu qua cả một đời người.