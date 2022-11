"Vua giang hồ" Tyson Fury không thể bỏ Boxing, Joshua thách đấu Fury 2023

Sau trận thắng Dillian Whyte vào tháng 4/2022, Tyson Fury đã tuyên bố giải nghệ, kết thúc sự nghiệp Boxing trên đỉnh vinh quang (đang giữ đai WBC hạng nặng) với thành tích bất bại (32 thắng, 1 hòa).

Fury (trái) thừa nhận không thể bỏ được Boxing

Thường các VĐV giải nghệ khi cảm thấy cơ thể khó tiếp tục duy trì với cường độ thi đấu nhưng "Vua giang hồ" Fury vẫn hoàn toàn sung sức, đây là một trong những lý do khiến anh "lật kèo" trở lại thượng đài.

Vào 3/12 tới đây ở London (Anh), Fury bước vào trận tái đấu lần thứ ba với Derek Chisora, đối thủ trước đó anh từng đánh bại hai lần (1 tính điểm, 1 knock-out).

Fury, 34 tuổi, nói với BT Sport: "Tôi trở lại và có cơ hội thi đấu trên sân nhà, tôi cảm thấy mình cần phải tặng trận đấu này cho người hâm mộ Vương quốc Anh sau một thời gian dài vắng bóng.

Tôi thực sự đã nhớ không khí của trận đấu sau vài tháng ở nhà làm những việc như dắt chó đi dạo, đưa bọn trẻ tới trường, dọn dẹp nhà cửa...Đó là một cuộc sống bình thường nhưng với tôi nó thực sự bất thường. Tôi muốn được thượng đài, điều đó mới mang lại cho tôi cảm xúc đang trào".

"Vua giang hồ" Fury thậm chí đã bày tỏ nỗi sợ hãi của mình khi tin rằng "cơn nghiện" Boxing có thể khiến anh theo đuổi sự nghiệp lâu dài và chưa biết đến khi nào mới dừng lại.

Trên thực tế, võ sĩ cao 2m06 Fury vẫn còn nhiều thứ cần chinh phục. Đó là một trận phân cao thấp với "Quyền vương" Anthony Joshua, hay thượng đài thống nhất đai hạng nặng với "Chú mèo" Ukraine Oleksandr Usyk. Có thể Fury sẽ chơi cả hai trận đấu này trong năm 2023.

Joshua (trái) muốn thử găng Fury

Động thái mới nhất, Joshua cũng rất khao khát được so tài Fury. Võ sĩ 33 tuổi người Anh nói với iD Boxing: "Tôi muốn có cơ hội so tài với anh ta (Fury). Bởi càng để lâu càng không tốt cho cả hai. Vì vậy, tôi muốn được đấu anh ấy. Chúc anh ấy may mắn với trận chiến sắp tới và tôi muốn là người tiếp theo".

Trước đó, Fury cũng từng liên hệ để được đấu với Joshua, nhưng phía "Quyền vương" quá chậm trễ hồi đáp nên "Vua giang hồ" đã chuyển sang thi đấu với Chisora. Ở màn thượng đài sắp tới, Fury được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều và đây có thể coi là cuộc chiến không cân sức. Thực sự động trời nếu Chisora giành chiến thắng.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/34vua-giang-ho34-tyson-fury-khong-the-bo-boxing-joshua-thach-d...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/34vua-giang-ho34-tyson-fury-khong-the-bo-boxing-joshua-thach-dau-fury-2023-c28a43774.html