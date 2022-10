Võ sĩ to mồm nhất Boxing: Sẽ "xử đẹp" Tyson Fury rồi hạ Deontay Wilder

Sau 2 trận thắng liên tiếp trước "Quyền vương" Anthony Joshua, qua đó chính thức trở thành tay đấm hạng nặng có nhiều đai nhất thế giới, Oleksandr Usyk đang tràn trề tự tin. Tay đấm cao 1m91, có biệt danh "Chú mèo" người Ukraine sở hữu 5 đai hạng nặng WBA (Super), IBF, WBO, IBO và The Ring.

Usyk (áo vàng) tuyên bố sẽ "xử lý" Fury (quần trắng) trước khi đối mặt với Wilder (quần đen)

Chiếc đai hạng nặng duy nhất mà Usyk còn thiếu là WBC mà "Vua giang hồ" Tyson Fury đang nắm giữ, chiếc đai này do chính Fury giành được từ Deontay Wilder vào năm 2018. Ở trận đấu này, "Vua giang hồ" cao 2m06 thắng đối thủ người Mỹ bằng tính điểm, sau đó chính Wilder có 2 cơ hội tái đấu nhưng đều thất bại dưới tay Fury.

Trong năm 2022 cả Fury và Usyk đều muốn được đụng độ nhau, qua đó thống nhất đai vô địch hạng nặng nhưng hai bên chưa thể kí hợp đồng thượng đài. Fury gần đây không thể sắp kèo so tài với Joshua nên anh đành chơi trận đấu với Derek Chisora vào ngày 3/12/2022 tại London, Anh. Đây chỉ được coi là màn đọ sức mang tính "lót đường" nhằm giữ cảm giác thi đấu cho đương kim vô địch giữ đai WBC.

Làng Boxing bây giờ, Fury là đối thủ khó đánh bại nhất, nhưng theo bảng xếp hạng BoxRec, tay đấm 34 tuổi còn không nằm trong top 10 võ sĩ lợi hại nhất hạng nặng. Trái lại, Usyk đang chễm chệ xếp hạng đầu tiên, đây có thể là yếu tố giúp võ sĩ có biệt danh "Chú mèo" tin mình sẽ đánh bại được Fury.

Trong một tuyên bố mới đây với truyền thông, Usyk nói: "Sau khi tôi xử lý xong Tyson Fury, chúng tôi sẽ nói chuyện với Deontay Wilder. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để hướng tới những màn chạm trán sắp tới".

Trước đó, Usyk và Fury gần đạt được thỏa thuận thi đấu vào tháng 2/2022, tuy nhiên do một số lý do khách quan nên màn so tài này chưa thể diễn ra. Trận đấu giữa họ có thể được thiết lập vào năm 2023, và Usyk kẻ chưa từng thất bại tin rằng anh có thể "xử lý" được "Vua giang hồ".

