“Vua bóng rổ” Jordan từ chối mức lương cao khủng khiếp, đồng đội “vạch mặt”

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 19:16 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin bóng rổ) Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan khiến người ta kinh ngạc khi từ chối tăng lương lên 653%.

Bộ phim tài liệu "The Last Dance" nói về cuộc đời huyền thoại bóng rổ nổi tiếng nhất nước Mỹ - Michael Jordan do Netflix sản xuất không thực sự làm nhiều người hài lòng. Đằng sau những ánh hào quang, những chiến thắng huy hoàng, hay các chức vô địch mà Jordan kể vẫn có rất nhiều thứ không làm hài lòng các đồng đội cũ khi rất nhiều "góc tối" được phơi bày.

Bộ phim tài liệu về Michael Jordan làm nhiều đồng đội bức xúc

Trong tập 10, "The Last Dance" đã kể về chuỗi ngày chơi bóng trong trường học của Jordan, thậm chí huyền thoại Mỹ không ngại kể về những ngày ông còn làm bồi bàn, ông kể về các đồng đội ở Chicago Bulls...Jordan còn khiến khán giả phải kính nể khi từ chối tăng mức lương lên 653%.

Năm 1996, New York Knicks thực sự đã đưa ra một lời đề nghị khổng lồ để đưa Jordan khỏi Chicago. Họ đưa ra bản hợp đồng 25 triệu USD/năm, tức là mức lương của Jordan tăng lên 653% (khi đó đang nhận 3,83 triệu USD / năm), tuy nhiên Jordan thời điểm ấy không cần quan tâm. Đúng 1 năm sau huyền thoại bóng rổ này đã nhận được lương 33 triệu USD/năm từ Chicago, điều này chứng minh Jordan quyết định đúng đắn như nào.

Dù bộ phim tài liệu về Jordan đang được người ta ca tụng hết lời, song các đồng đội chỉ trích công khai huyền thoại 57 tuổi. Ngôi sao phòng thủ và là cái tên xuất sắc thứ hai trong đội hình Chicago Bulls thời đó, Scottie Pippen, nói với ESPN, rằng ông cảm thấy "đau đớn và thất vọng" về hình ảnh của mình được phác họa trong "The Last Dance".

Scottie cảm thấy buồn khi Jordan cho rằng ông cảm thấy buồn khi bị trả lương thấp, việc này dẫn đến sự hằn học của ông mỗi khi đối diện với ban lãnh đạo Chicago Bulls, Scottie cũng điên tiết khi bị Jordan gọi là "ích kỷ".

Ngoài Scottie, cựu cầu thủ Chicago Bulls, Horace Grant tuyên bố Michael Jordan là "kẻ nói dối", hay nặng hơn là "kẻ lừa đảo", người đàn ông này tuyên bố những gì bộ phim tài liệu đã chiếu là hoàn toàn sai sự thật.

Scottie (phải) cảm thấy không vui với những gì Jordan nói về mình

Horace Grant (áo đỏ) gọi Jordan là "kẻ lừa dối"

