Tin thể thao HOT 8/4: Ấn định địa điểm tổ chức UFC 249

Tin thể thao HOT 8/4: Ấn định địa điểm tổ chức UFC 249

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 18:26 PM (GMT+7)

(Tin thể thao) Theo tờ New York Times, sự kiện UFC 249 sẽ được tổ chức tại Tachi Palace Casino, bang California (Mỹ).

Lộ địa điểm tổ chức sự kiện UFC 249. Theo dự kiến, sự kiện UFC 249 được tổ chức tại New York (Mỹ) vào ngày 19/4 tới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch bị hủy bỏ và chủ tịch UFC, Dana White đã khổ sở tìm địa điểm mới thời gian qua.

Justin Gaethje thay thế Khabib Nurmagomedov tại sự kiện UFC 249

Theo tờ New York Times, ban tổ chức đã chọn được địa điểm tổ chức sự kiện UFC 249 là Tachi Palace Casino, bang California (Mỹ). Trước đó, tay đấm nổi tiếng Khabib Nurmagomedov đã từ chối tham dự sự kiện do không xác định được địa điểm thi đấu. Người thay thế cho võ sĩ người Nga là Justin Gaethje.

Thêm một chặng đua F1 bị hoãn. Theo CGTN đưa tin, chặng đua Canadian Grand Prix của giải đua xe F1 2020 đã bị hoãn lại do dịch Covid-19. Theo kế hoạch, chặng đua này sẽ được tổ chức tại Montreal vào ngày 14/6. Mùa giải đua xe F1 2020 vẫn chưa được khai màn kể từ khi chặng đua đầu tiên tại Úc bị hủy.

Giải golf The Masters 2020 chuyển lịch thi đấu: Dự kiến ban đầu, giải golf uy tín The Masters 2020 sẽ được diễn ra trong tháng Tư nhưng buộc phải hoãn lại do ảnh hưởng của Covid-19. Theo tờ ESPN, ban tổ chức đã quyết định rời lịch thi đấu sang tháng Mười Một (12-15/11) để đảm bảo giải đấu không bị hủy bỏ. Hiện tại, Tiger Woods đang là đương kim vô địch giải đấu này.

Nadal, Djokovic thi đấu ở "Madrid Open". Dịch Covid-19 khiến các sự kiện quần vợt bị tê liệt. Mới đây, môn đua xe công thức 1 đã cố gắng “hâm nóng” môn thể thao này bằng việc đưa các chặng đua lên game thực tế ảo. Và sắp tới, môn tennis cũng đi theo xu hướng này.

Thậm chí theo Daily Express, ngay cả hai tay vợt hàng đầu là Novak Djokovic lẫn Rafael Nadal cũng sẽ tham gia thi đấu trên game ảo. Game này sẽ diễn ra ở Madrid Open, và số tiền được quyên góp sẽ dùng cho quỹ chống dịch Covid-19.

Nadal và Djokovic thi đấu ở Madrid Open "ảo"

Lộ động cơ con gái Mayweather hành hung người khác. Iyanna Mayweather, con gái 19 tuổi của huyền thoại boxing Floyd Mayweather Jr đã bị bắt giữ rạng sáng ngày 4/4 sau một vụ hành hung người nghiêm trọng. Thông tin ban đầu cho hay, Iyanna đã dùng dao tấn công một người phụ nữ 25 tuổi tên Lapattra Lashai Jacobs.

Vụ ẩu đả diễn ra tại nhà của rapper NBA Young khi cả 2 đều có quan hệ tình cảm với nam rapper này. Dù ông bố Floyd Mayweather đã chi 30.000 USD để con gái được tại ngoại, Iyanna vẫn đối diện với án phạt nặng trong buổi hầu toà vào tuần tới.

Amir Khan đổ lỗi Covid-19 cho sóng 5G. Những ngày gần đây, người dân ở Anh quốc đã làm thế giới sôi sục khi liên tục đốt phá các cột phát sóng 5G, kể cả các cột phát sóng hỗ trợ cho bệnh viện chỉ vì nỗi sợ Covid-19. Amir Khan, một trong những nhà cựu vô địch thế giới của làng boxing, cũng khẳng định rằng sóng 5G đang góp phần phát tán Covid-19.

Rộ xu hướng chạy trên sân thượng. Ở hầu hết các quốc gia, lệnh cách ly đang được ban bố. Giới điền kinh đang nỗ lực tìm cách để duy trì cường độ tập luyện. Ở nhiều quốc gia, các vận động viên điền kinh đang tìm địa điểm để tiếp tục duy trì thể trạng và cường độ chạy. Do không được ra khỏi nhà nên phương án chạy ở công viên bị hủy. Hiện nhiều vận động viên đang luyện tập bằng cách chạy trên sân thượng.

