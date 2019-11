Tin thể thao HOT 7/11: Nadal tiếp bước kỷ lục của Federer trên BXH ATP

Thứ Năm, ngày 07/11/2019

(Tin thể thao) Nadal là tay vợt nhiều tuổi thứ hai sau Federer thống trị BXH ATP.

Điểm tin THỂ THAO

Nadal tiếp bước Federer trên BXH ATP. Với việc soán ngôi đầu bảng xếp hạng ATP của Djokovic từ ngày 4/11, Nadal sẽ bắt đầu tuần thứ 197 ở vị trí cao nhất bảng xếp hạng, và đó cũng là lần thứ 8 anh trở lại đỉnh cao thế giới. Sau Roger Federer, Nadal trở thành tay vợt nhiều tuổi thứ 2 từng đứng đầu bảng xếp hạng ATP (33 tuổi 5 tháng). Trước đó, Andre Agassi là tay vợt duy nhất từng thống trị BXH ATP ở tuổi 33.

Nadal trở lại ngôi đầu BXH ATP

“Măng non marathon” Kenya lập kỷ lục ở New York City Marathon 2019. Joyciline Jepkosgei trở thành nữ vận động viên trẻ nhất kể từ năm 2001 khi đăng quang New York City Marathon 2019 ở ngay lần đầu tham dự cự ly marathon. Joyciline Jepkosgei vừa cán đích với thành tích 2:22:38 để trở thành nữ vận động viên trẻ tuổi nhất, kể từ sau thời Margaret Okayo năm 2001 (25 tuổi), đăng quang ở giải chạy có tuổi đời 49 năm này.

McIlroy và Garcia gia nhập CLB “50 triệu USD”. Rory McIlroy và Sergio Garcia là hai cái tên mới nhất gia nhập nhóm golfer vượt mốc 50 triệu USD tiền thưởng tại PGA Tour. Chức vô địch WGC-HSBC Champions tại Thượng Hải cuối tuần qua mang về cho McIlroy 1,745 triệu USD.

Nhờ đó, tổng tiền thưởng của golfer 30 tuổi từ khi khởi nghiệp tăng lên thành 51.030.260 USD. Trong khi đó, cùng tranh cúp với McIlroy tại Thượng Hải tuần trước, Garcia được 52.875 USD, đủ để golfer 39 tuổi người Tây Ban Nha lên thứ chín trong "CLB 50 triệu USD", với 50.002.880 USD.

ONE Championship lập kỷ lục về số người xem. ONE Championship vừa công bố sự kiện trực tiếp lịch sử thứ 100 của họ, ONE: CENTURY, diễn ra vào ngày 13 tháng 10 từ Ryogoku Kokugikan ở Tokyo, Nhật Bản, đã phá vỡ kỷ lục về sự kiện võ thuật có lượng người xem lớn nhất thế giới. Với 85 triệu người xem trên tất cả các nền tảng theo dữ liệu chính thức được thống kê từ Nielsen, YouTube, Facebook và Twitter, ONE: CENTURY không chỉ vượt qua các sự kiện võ tổng hợp mà còn vượt qua nhiều sự kiện quyền Anh hàng đầu.

Jorge Masvidal muốn đấu Boxing với Canelo. Masvidal ngỏ ý muốn đấu với Canelo và cho rằng mình hoàn toàn nằm cửa trên. Tuy nhiên sẽ có một chút vấn đề giữa hai võ sĩ. Hiện tại Masvidal đang ở hạng cân welterweight, trong khi Canelo trong trận vừa qua đã bước lên hạng cân light heavyweight. “Tôi có thể dùng những yếu tố mà boxer không hay sử dụng trong lĩnh vực boxing một cách hợp pháp và vứt toàn bộ chiến thuật của Canelo ra ngoài”, Masvidal tự tin cho hay.