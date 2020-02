Tin thể thao HOT 22/2: "Federer sẽ vô địch Wimbledon sau khi tái xuất"

Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 00:10 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Paul Annacone - HLV cũ của Federer tự tin vào khả năng "Tàu tốc hành" trở lại mạnh mẽ sau chấn thương, thậm chí vô địch Wimbledon.

Thầy cũ tin Federer sẽ vô địch Wimbledon sau khi tái xuất: Hôm 20/2, Roger Federer khiến làng quần vợt sốc nặng khi xác nhận nghỉ thi đấu 4 tháng để tiến hành phẫu thuật đầu gối phải. Tuy nhiên, Paul Annacone - HLV cũ của Federer giai đoạn 2010-2013 tin rằng "Tàu tốc hành" sẽ trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian dưỡng thương, thậm chí đủ khả năng vô địch Wimbledon 2020.

Paul Annacone tin rằng Federer vẫn đủ sức vô địch Wimbledon sau khi bình phục chấn thương

"Đây chắc chắn là quyết định được Federer cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cậu ấy sẽ trở lại tại Halle để giành chức vô địch thứ 11 trước khi chinh phục nốt Wimbledon. Nhìn vào những kỳ tích trên mặt sân cỏ trong quá khứ, chẳng có lí do gì mà cậu ấy không thể đăng quang ở Wimbledon", trích lời Paul Annacone.

Fury chấn thương trước thềm đại chiến với Wilder? Trong chương trình Behind The Gloves, Javan ‘Sugarhill’ Steward - HLV của Tyson Fury bất ngờ thừa nhận võ 31 tuổi sẽ không thể thượng đài với Deontay Wilder bằng 100% phong độ. Theo vị chuyên gia này, "The Gyspy King" chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng không muốn bỏ lỡ trận đấu tranh đai vô địch WBC hạng nặng.

HLV khuyên McGregor nói "không" với scandal: Mới đây, Conor McGregor được HLV lâu năm John Kavanagh hết lời ca ngợi sau màn tái xuất UFC hoàn hảo giữa tháng 1 (thắng knock-out Donald Cerrone). Mặt khác, John Kavanagh cũng lên tiếng cảnh báo "Gã hề" tránh xa những scandal - điều khiến sự nghiệp của anh gián đoạn suốt hơn 1 năm.

HLV bỏ về vì ghét thái độ của Medvedev: Gilles Cervara - HLV của Daniil Medvedev đã bất ngờ bỏ về ngay ở set 1 trận đấu giữa tay vợt số 5 thế giới và Jannik Sinner tại vòng 2 ATP Marseille.

Medvedev nhập cuộc cực tệ và thua nhanh 1-6. Đáng nói hơn, mỗi khi thua điểm, tay vợt Nga đều hướng về phía ban huấn luyện và càu nhàu, khiến Gilles Cervara khó chịu và bỏ về sớm. Ngay sau đó, Medvedev thắng ngược 6-1, 6-2 trong 2 set còn lại, đồng thời lên tiếng xin lỗi ban huấn luyện vì thái độ không đúng mực của mình.

